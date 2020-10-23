第十四届北京中青年社科理论人才“百人工程”学者论坛举行

人民网北京10月23日电（熊旭 实习生唐努尔）日前，以“国家治理体系与治理能力现代化：理论创新与北京实践”为主题，第十四届北京中青年社科理论人才“百人工程”学者论坛在北京市社会科学界联合会举行。

北京市委宣传部副部长刘军胜在致辞中表示，本届论坛聚焦推进国家治理体系和治理能力现代化的理论与实践问题，体现了首都青年学者自觉的责任担当。他希望论坛发挥好青年人才成长的引领和扶持作用，推动青年学者的思想交流和理论创新，推动青年学者理论联系实际，加强学术道德建设和学风建设，展现中国当代知识分子的时代风骨和责任担当。

论坛上，多位专家、学者围绕国家治理体系类型、北京城市治理现代化，以及首都城市治理空间化、法治化和信息化等议题进行了深入研讨。

中国人民大学国家发展与战略研究院教授刘瑞明作了题为《经济转型与国家治理现代化：从“关系型治理”到“规则型治理”》的主旨演讲。刘瑞明认为，在新的国家治理体系构建过程中，需要高度重视司法的公正性，法律、道德与信息协同发力，才能完善社会秩序。

北京大学光华管理学院社会研究中心研究员於嘉的演讲题目为《中国的第二次人口转变——特大城市第二次人口转变的主要指标》。於嘉指出，人口转变是经济发展的必然结果，呼吁大家关注传统家庭功能作用的继续发挥，以及第二次人口转变的地区差异。

基于北方工业大学北京城市治理研究基地（筹）信息研究中心的研究实践，该校信息学院教授宋威介绍了中心以新一代信息技术为手段，开展数据分析与挖掘技术的研究，在公共安全、人员密集型场所的秩序维护等特大城市治理的典型问题上取得的若干成果。

据悉，本次论坛由中共北京市委宣传部、北京市社会科学界联合会、北京市哲学社会科学规划办公室，北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心主办，高校“百人工程”专家、青年学者以及师生代表等100余人参加研讨。

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