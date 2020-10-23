利用在线教育快速发展契机 推动远程与继续教育转型发展

人民网北京10月23日电（记者孙竞）以“在线教育新常态——从‘学习革命’到‘质量革命’”为主题的2020中国国际远程与继续教育大会22日至23日在北京召开。中国教育学会原会长、国务院学位委员会委员、国家教育咨询委员会委员、国家教育考试指导委员会委员钟秉林指出，信息技术与教育教学深度融合是大势所趋，要主动适应信息科技创新带来的教育形态和就业市场的变革。

钟秉林说，融合线上线下教学，促进自主学习与合作学习，改革传统教学方式和手段，有利于提高教学质量，改善教学效益。基于互联网的教育信息化建设已经成为中国教育发展的战略重点。他提出，要通过转变教育观念、深化教学改革、提高教师素养、探索体制创新、完善教育教学质量保障体系、跳出在线教学发展误区来主动应对在线教学新挑战。

全国高校现代远程教育协作组秘书长、清华大学教授严继昌认为，疫情防控常态化的背景下，高等教育要利用好互联网工具，在课程资源、教学模式、教学管理等方面做好互联网化的准备和改革，确保正常教学的同时加速推进高等教育教学模式的改革和创新发展。高校利用好在线教育快速发展的契机，在已有的基础上进一步建设和完善网络课程资源、创新网络教学模式、优化网络教学管理，大力推动高校远程与继续教育的转型和发展。

西安交通大学在疫情期间创建了在线教育新体系、进行了学业帮扶和心理健康教育、教材数字化建设和线上服务、探索了实验实践教学新模式。西安交通大学副校长郑庆华介绍，学校通过150天线上教学，开发了2700门在线课程，形成一批创新性、可推广的案例。他谈到，AI将对未来教育产生革命性影响，高校网络教育要守正创新，把握AI+在线教育的智能化发展趋势。

天津大学副校长巩金龙指出，疫情深刻地改变了世界，改变了现代产业发展的结构和布局，深刻地影响着高等工程教育。他表示，新工科教育面临着催生产业链、创新链发生根本性变革和呼唤工程人才培养供给侧结构性改革的挑战，存在着营造新工科产教融合新生态和迎来新工科在线教育新常态的机遇。他表示，要深入推动在线教育与新工科建设的融合发展、实现全校横纵贯通的立体化在线教育学习网络、构建更加完善的融合教学模式体系。

“面对新科技革命、行业变革、新工科建设带来的新挑战，高校要积极应变、主动求变，才能获得发展。”中国石油大学（华东）副校长刘华东在视频连线时谈到。他介绍，学校采取转变教育思想，加速创新教学模式，重塑人才培养的新模式等措施加快构建在线教育云体系。学校以教师素养提升带动人才培养模式改变，建立科学规范的制度体系，积极完善质量保证体系、开展自评自查自纠机制建设，让教育思想和理念落地生根。

据介绍，本届大会汇聚了来自普通高校、部队院校、高校网络教育学院、高校继续教育学院、高校网院校外学习中心等1000余位嘉宾和代表，共同分享高校在线教育的优秀经验、共商在线教育质量提升新路径、探讨新时代下在线教育发展新思路。大会由全国高校现代远程教育协作组、中国高等教育学会继续教育分会、全国高校教育技术协作委员会共同指导，中教全媒体主办。

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