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科研唯利天下 育才哪为声名——追记张俐娜院士

2020年10月22日10:24  来源：光明日报
 
原标题：科研唯利天下 育才哪为声名——追记张俐娜院士

　　张俐娜 武汉大学供图

　　【追思】

　　2020年10月17日，著名化学家、中国科学院院士、武汉大学教授张俐娜，因病医治无效，在武汉逝世，享年80岁。

　　“人中龙凤，科研唯利天下。女界豪杰，育才哪为声名。”恰如武汉大学人文社会科学资深教授於可训的唁电所说，张俐娜院士一生怀揣科研报国梦，言传身教育英才，展现了一位当代知识分子的责任担当和价值追求。

　　执着科研 爱国为民

　　少时成绩优异的张俐娜，1963年7月从武汉大学化学系毕业。此后十年，她一直在北京铁道科学研究院金属及化学研究所工作。1973年7月，她回到母校武汉大学。

　　“我不怕做小事。做每一件小事都认认真真，而且我也非常喜欢做实验，几乎到废寝忘食。”调回武大的张俐娜从不拒绝被分配的工作，无论是做实验、带学生，还是校对别人的书稿。1985年5月至1986年7月，她前往日本大阪大学做客座研究员，从事高分子溶液理论研究，从此深耕天然高分子及高分子物理领域。

　　“改革开放初，我到日本留学，看到日本那么发达，生活水平那么高，我就想，我一定要好好学习，然后让我们自己的国家也像人家发达国家那样。”回国后，张俐娜和丈夫杜予民组建了各自的科研团队，瞄准生物质资源天然高分子材料科学的基础和应用研究。

　　研究启动之初，一个实验台和一张桌子就是她的实验室。一支试管、一个烧瓶，都需要她自己去买。经过十余年的艰辛求索，她终于发现纤维素和甲壳素可以在水、尿素和氢氧化钠的混合溶液里低温下溶解。这一世界首创的水溶剂低温溶解高分子技术，被国际上评价为“纤维素加工技术上的一大里程碑”。

　　因为卓越的研究，2011年3月，张俐娜被授予国际可再生资源领域最高奖——“美国化学会安塞姆·佩恩奖”。她是半个世纪以来获得该奖项的第一位中国人。2011年11月，她当选为中国科学院院士，成为武汉大学教师中第一位女院士，也是当时湖北唯一的女院士。两年后，她与团队完成的“基于天然高分子的环境友好功能材料构建及其构效关系”课题成果，获国家自然科学二等奖。她被誉为“中国绿色化学先驱”“天然高分子开拓者”。

　　作为民主党派人士，张俐娜积极参政议政，围绕可再生资源的科学研究、环境污染防治等诸多问题建言献策。

　　在张俐娜看来，科学研究要瞄准国家和社会的现实需求，科研成果不能只上书架，更要上货架，造福百姓。如今，她的许多科研成果应用于生物医学、能源储存、污水处理和纺织制造等领域。

　　成都丽雅纤维股份有限公司董事长李雪梅清晰地记得，张院士每每提及自然界塑料污染一脸揪心。“她曾说我们世世代代生活在这片黄土地上，所以我们只有一条路，就是尽我们所能建设好这个国家。这是院士的夙愿，也是我辈科技工作者应牢记的使命。”

　　“科研成果一定要转化，要造福社会，造福人民；一个科学家首先应当爱自己的国家；每一次站在国际学术讲台上，我都为自己是一个中国人而骄傲。”张俐娜曾说。

　　甘为人梯 提携后学

　　“我很幸运，总是遇上学问好、有责任心的老师。”张俐娜在分享她的求学生涯时曾一再表达她对师者的感恩。

　　1955年，初中毕业前夕，张俐娜原本打算填报师范学校，成为支援边远地区的乡村教师。初中老师马叔南向校长举荐说，张俐娜是块当科学家的料。于是学校建议她改填南昌市第一高中。

　　数十年后，调入武汉大学的张俐娜，也时刻不忘自己人民教师的使命。张俐娜在武汉大学化学与分子科学学院的办公室的门，常常敞开着，方便学生来找。

　　“这些都不是你该做的事，你来这里应该专注于科研。”张俐娜的博士杨雪峰依然记得，第一次跟张俐娜共同进餐时，自己准备帮她盛饭，张俐娜及时制止并且很认真地说了这一句话。杨雪峰说，张老师在生活上和蔼可亲，因此被大家亲切地称为“张奶奶”，但其实作为张老师的学生，我们感受更多的是她在科研上的异常严厉。

　　张俐娜时常告诫学生，科研要抛弃浮躁，坚持“钻洞”。这里打一个洞，那里又打一个洞，科研的大厦就怎么也建不起来。她也时时鼓励学生，在科学上没有平坦的大路可走，只有在崎岖小路上不畏劳苦努力攀登的人，才有希望到达光辉的顶点。

　　即使当选院士后科研和其他事务繁忙，张俐娜一直坚持亲自给硕士和博士生修改论文、讨论研究计划，经常工作至深夜。面对未曾相识的年轻人来寻求科研指导，张俐娜也毫无门户之见。

　　中国科学院上海药物研究所研究员丁侃回忆说，他2005年年底回国，2006年想申请国家高技术研究发展计划基金，但苦于刚回国，没有科研基础，想到了在我国多糖构象研究领域耕耘已久的张俐娜老师。虽然慕名已久，但从未谋面，拿起电话，心有忐忑。然而张老师一口答应，使他倍感幸运和鼓舞。

　　张俐娜在教学科研一线辛勤耕耘数十载，年逾七旬仍坚持在讲台上给本科生授课，而且每次上课都要更新PPT课件。她的“高分子科学导论”课深受学生喜爱。她曾荣获1993年“全国优秀教师”，被学生评选为2017年“武汉大学我心目中的好导师”。

　　张俐娜常常这样勉励学生：“中国人应该做自己的创新工作，而且在做基础研究时还要考虑应用前景，这样才对国家、对人民有用，也才会有科研激情和动力。”（本报记者 夏静 张锐）

(责编：郝孟佳、马昌)
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