教育评价改革，关键在落实

中共中央、国务院发布了《深化新时代教育评价改革总体方案》（以下简称《总体方案》），这是贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神、深化教育综合改革的重大举措，对新时代中国特色社会主义教育的发展、实现中国教育现代化具有十分重要的指导作用。

有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。习近平总书记指出，要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向。改革教育评价制度，事关培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，事关年轻一代的成长，事关国之大计、党之大计。为此，《总体方案》明确提出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，系统推进教育评价改革，发展素质教育，引导全党全社会树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观，破除“五唯”顽瘴痼疾，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

《总体方案》对教育评价制度和机制的改革做了顶层设计。最重要一点是，突出加强党的领导。习近平总书记讲，党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。《总体方案》将“改革党委和政府教育工作评价，推进科学履行职责”作为重点任务，提出完善党对教育工作全面领导的体制机制，强调各级党委要牢固树立科学的教育发展理念，坚决克服短视行为、功利化倾向。在“组织实施”部分再次强调各级党委和政府要加强对教育评价改革的组织领导。这有利于保证改革的正确方向，保证社会主义的办学方向和落实立德树人的根本任务。

《总体方案》具有鲜明的方向性、导向性、针对性、系统性、可操作性。文件强调立德树人，强调树立科学成才观念。坚持以德为先、能力为重、全面发展，坚持面向人人、因材施教、知行合一。着眼引导学生立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。文件针对不同对象、各个学段教育特点，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，着力破除唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制。

《总体方案》对各级各类学校、教育教学工作，对学生、教师的评价都提出了不同要求。坚持把立德树人成效作为根本标准，不得下达升学指标，坚决改变简单以考分排名评价老师、以考试成绩评价学生、以升学率评价学校的导向和做法，促进学生身心健康、全面发展。突出教师开展教育教学的实绩，引导教师上好每一节课，关爱每一个学生，减轻学生的课业负担。稳步推进中高考改革，构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系，增强试题开放性。推进高等学校分类评价，引导不同类型高校科学定位，办出特色和水平，培养一流人才、产出一流成果、主动服务国家需求。

《总体方案》强调，全社会都要参与教育评价制度的改革。习近平总书记在全国教育大会上指出，办好教育事业，家庭、学校、政府、社会都有责任。因此，教育评价制度的改革不仅学校要改革，家庭教育也要改革，要树立正确的人才观、教学观，重视人格的培养。同时政府、学校、家庭、社会多元参与评价体系，营造良好的教育氛围。《总体方案》一个很值得称道的亮点是，强调社会用人评价制度的改革，通过扭转“唯名校”“唯学历”的用人导向，促进平等就业、树立教育自信、服务全民终身学习，保障每个学生都有人生出彩的机会。

《总体方案》对教育评价制度改革的要求和举措都非常具体，关键在于落实。我们要深刻领会《总体方案》的精神和要求，全社会都要树立正确的教育观、人才观、教学观、用人观，全面正确地认识教育评价的性质和功能，不断探索，认真落实，使教育评价促进教育的发展，早日实现教育现代化，办好人民满意的教育。

（作者为国家教育咨询委员会委员、中国教育学会名誉会长）

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 12 版）

(责编：郝孟佳、马昌)