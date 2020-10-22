北京首创招聘大学生支教模式补充和田师资空缺

95后大学生扎根和田实习支教

“我希望新疆的孩子能和北京的孩子一样，享受到同样优质的教育”，新疆和田市北京海淀小学的教师魏恒博说。

从2018年起，北京市大力出资实施大学生支教项目，面向全国大量招聘实习支教大学生。陇南师范高等专科学校的95后学生魏恒博成为实习支教团的一员，2019年8月来到和田后，他被分配在和田市阿克恰勒乡第二小学实习支教。在阿克恰勒乡第二小学实习期间，魏恒博主要讲授语文课程。新疆和田实习支教结束后，魏恒博作了一个重要决定：留下来。今年7月，他考入和田市北京海淀小学，成为一名教师，明年9月份他将正式入编。

扎根和田，并不是魏恒博“一拍脑门”的决定，他更看重的是在这儿能实现的人生价值。“每个月除去五险一金到手也有5000多块钱，这并不比我家乡的教师收入低”，魏恒博说，具有现代化设施和超前教育理念的和田市北京海淀小学也给了他更多发展的空间。最终让他下定决心的，还是和田孩子渴望知识的眼睛。至今，实习支教的那段时光仍然让魏恒博记忆犹新。虽然当初很多孩子听不懂汉语，但每当魏恒博打开PPT，向孩子们展示北京天安门、故宫时，他们的眼睛里总是闪烁着光芒，当时，魏恒博就决定，再苦再难，也要教他们学会汉语，掌握更多知识。

在和田当老师，与家乡有什么不同？魏恒博觉得，民族情感会更深一些。他仍然记得，第一次抵达和田机场时，来接他们的和田市教育局支教办主任许久浩说了一句话让他印象深刻：只有到了这儿，才能真真切切感受到自己的命运和国家命运是紧紧连在一起的。

魏恒博不是唯一一个通过实习支教留在新疆和田的大学生。近年来，和田地区人口大幅增加，学生数量增长迅猛，到2020年全地区在校生约84万名，比2012年翻了一番多，同时不胜任国语教学能力的教师占比较大，导致师资力量严重不足。2018年，为深入贯彻落实国家对口支援新疆工作部署，缓解教师严重短缺问题，北京采取以政府购买服务举措支持和田地区面向全国招聘高校大学生赴和田实习支教，构建了“一举四效”北京模式，有效助力和田教育扶贫，得到广泛欢迎和高度认可。此举在19个援疆省市中走在了前列。

北京援助的大学生支教项目实施以来，两年共投入援疆资金1个多亿，招聘支教大学生约1.2万名。1万余名实习支教大学生的到来，为和田地区解决五分之一的教师缺口。

记者手记：

每年都有大学生到全国各个地方支教，无论多贫穷、多偏远的地方，至少语言是相通的。来新疆支教，魏恒博遇到的第一个问题是语言不通，但让我感动的是，他在努力教孩子们国语的同时，也在默默学习维吾尔语，真的很用心。当然，令我更感动的是，北京为了给和田引进更多人才、留住更多人才，开创了“招聘大学生支教”的新模式，为支教大学生发放补贴，让他们无后顾之忧。

(责编：实习生（张露凝）、马昌)