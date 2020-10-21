烧炭自杀的年轻人留下重重谜团

当事人与家属的聊天记录。受访人供图

噩耗同时传到两个家庭——10月10日，甘肃省靖远县的薛守国和陈启雄分别收到了女儿薛欣欣（化名）和儿子陈晓伟（化名）在南京市一所酒店公寓自杀身亡的消息。

经证实，这两位刚满20岁的大三学生是一对情侣，就读于兰州石化职业技术学院计算机网络技术班。今年7月，他们以南京景煌劳务公司劳务派遣人员的身份，来到位于南京市的中国电子熊猫集团顶岗实习。

家属从公安机关得知，两名大学生从网上预订了3天房间。10月9日，酒店工作人员第一次开门未果。10月10日，警察破门而入，发现他们不仅反锁了房门，还用胶带堵住了缝隙。卫生间里放着两个烧炭的盆子，法医鉴定，死因是“碳氧中毒”。

薛守国告诉记者，家属从警方得知，陈晓伟在现场留有遗书，大意是“生活太累了，失望了”。

薛欣欣的叔公薛占峰称，他看过监控视频，两名年轻人最后一次出现是在10月6日23时之后。他注意到，薛欣欣推了陈晓伟一下，“神情不太像要自杀的样子”。除此之外，监控摄像头还记录了二人3次出入公寓，带酒、带盆、带着一个小黑包的画面。

10月19日，接受中青报·中青网记者采访时，双方家长表示，对两人自杀原因存疑，同时质疑学校、用工单位、劳务公司存在管理问题。目前，南京市公安局摄山派出所初步认定两人系自杀，并未立案，学校与家属正在协商处理此事。

多方信源表明，悲剧酿成以前，两位大学生欠过数额过万元债务。薛守国还帮女儿还过1万多元贷款。但两人自杀的原因仍是一个谜团。

“少说也有两三万元（债务），光他们宿舍，就有一位同学至少借给他1万元。”薛欣欣的姐姐提供的录音中，南京景煌劳务公司一位工作人员说，她能确定陈晓伟背着债务。记者求证时，该工作人员重申此事属实。

一位同学也表示，实习期间，陈晓伟多次向同宿舍的其他3名同学借款，但每次都有借有还，借款理由是给女朋友看病，没想到最后一次，人没了，钱也要不回来了。离开时，他还带走了同宿舍一名同学的笔记本电脑。

在他眼里，陈晓伟老实，不爱说话。他曾发现陈晓伟在手机上玩一款类似抽奖的游戏。当时陈晓伟解释，这个游戏是花钱买的。

然而，父亲陈启雄却是在事发之后才从学校一位黄姓老师口中听说，陈晓伟或许和“黑拳”（有赌博性质的非法拳击比赛）扯上过关系，是否有外债，他并不知情，此前也没有收到催债信息。

在父亲眼里，作为家中最小的孩子，陈晓伟很“规矩”。他不止一次说，自己以后要好好挣钱，让妈妈不干活了。

陈启雄还说，自己在生活费方面从未“亏待”过儿子。他以前是瓜农，这两年又四处下煤矿、做小工，只要儿子说“没钱”，他都会“千儿八百”转过去，上头的哥哥姐姐也不时给弟弟打钱。

陈启雄知道，薛欣欣和儿子在县里的职业高中就是同学，上大学后，两人似乎是在谈恋爱。所以，他还会稍微把钱给得宽裕些。

薛欣欣也是家里最小的孩子。好几位亲戚认为，她性格开朗、手脚勤快，在家里较受父母偏爱。

但在今年3月，薛守国曾为女儿的事情生过气。受新冠肺炎疫情影响，当时，薛欣欣在家里上网课。她偷偷从微信转走了母亲两三千元。被察觉后，她给出的理由是，陈晓伟的妈妈得了病，她贷了一笔钱，把钱借给了陈晓伟，现在要还贷。

为此，薛守国向陈晓伟求证过，陈晓伟承认确有此事，但他的母亲已经不治身亡。

直至双方家长见面，薛守国才得知，这是一个谎言。“那时就想着人落难，也不好意思再追究钱。”薛守国说，当时，他第一次知道女儿在谈恋爱，但父女俩并没有就这一问题细聊。

今年7月11日，薛欣欣外出实习后，薛守国又接到了来自兰州、武汉、北京的催贷电话，并在短信中接收了一份广东德纳（武汉）律师事务所发来的律师函，显示薛欣欣在京东金融欠了款，“多次催收，迄今仍未清偿”。次日，薛守国转给女儿9000元。

薛欣欣后来在微信里告诉父亲：“我全部还清了，就7850元，我在（再）没留，我会注销掉，就再也不能用（了）。”她还发给薛守国一张显示“全部待还0元”的账单。

8月28日，薛欣欣分别转给父母1000元，说自己发了3500元（的实习工资），剩下的够花了。

与薛欣欣一起实习的一名同学却说，实习期间，薛欣欣找舍友借过500元。这个女生与宿舍其他3个人都不是一个班的，平常也不爱说话，有时会和男朋友出去玩，加之工厂的班次不一样，所以，对方离开宿舍后，她们并没有注意。领班来过一次，发现问题之后就报了警。“领班”指的是景煌劳务公司工作人员。

“如果是钱的问题，孩子说了我们一定会还的，犯不着把命耍上。”陈启雄难过地对记者说。

陈启雄的手机坏掉过，只保存了8月28日以后的聊天信息。很多次，他向儿子陈晓伟发起视频聊天请求，都没有得到应答。此后一个多月里，父子俩之间也全是“今天休息吗”“你多休息”“不要加班”“给我打个视频”这样的简单对话。

10月4日，他给儿子发了一段自己在建筑工地工作的视频，他的“狗娃”没有回复他。此后，杳无音信。10月9日，他给儿子留了一句“我想你（得）很”。

薛欣欣与薛守国的交流相对多一些。5月17日，她告诉父亲，“今天老师开班会讲现在已经要开始找工作实习了，今年就业也比较难，我现在也学到的知识不多，我想休学，下学期从（重）新读一年，然后找个好工作。”

薛守国告诉女儿：“你按学校的安排，该实习就实习，应聘工作，文凭拿上，到社会上实习，实践是最重要的。”“只要你走正道，努力奋斗，老爸不拖你们的后腿，死也瞑目了。”最终，薛欣欣回复，“那我就不休学了吗？”

20多天后，她还将自己的“毕业生自荐书”发给了薛守国。她写道，两年间，自己掌握了C语言、Python、数据库、网络安全等方面的专业知识，具有较强的动手能力。附录的毕业生基本情况登记表也显示，她在班级排名第16名，两门课程获得100分，并获得过普通话、英语等级证书，在助学金征文大赛中取得三等奖。班主任的推荐意见是“该同学在校期间乐观向上、积极上进、待人真诚”。

随后，薛守国也给女儿转发过一些企业招聘信息，但女儿都觉得工作地有点儿远。

“（我）没念下书，是个农民，只说你吃好没，好好学习，规规矩矩，不要惹事，就行了。”陈启雄说，这是他对儿子唯一的要求。

还有一些碎片拼凑出家长并不知晓的儿女的另外一面，也成了他们百思不得其解的“谜团”。

在校方播放给他们的一段录音里，薛欣欣曾向同学借钱，哭着赌咒说，如果自己骗人，“我全家死光光”。

薛守国询问后得知，事情发生在今年3月初。但当时，包括薛欣欣在内，他们一家7口都在家中，无人发现。

劳务公司工作人员则告诉薛欣欣的姐姐，10月6日，薛、陈两人都需要上班，但陈晓伟找舍友倒了班。当天，薛欣欣还曾联系陈晓伟的妈妈，发过陈晓伟呕吐的视频，说他晕倒了，同学送他去了医院，自己正在上班，下班后去医院看他。

“我们想不通孩子为啥走这条路，到老到死，这件事都忘不了。”陈启雄说，现在他最大的心愿，是有人能给出一个答复，让他了解孩子死亡的真正原因。

在交涉过程中，校方曾告诉家属，学生是委托给厂方在管理，由厂方给学生发放工资，此事应是由厂方负责，校方可以给予一定的“人道主义关怀”。

记者采访过程中，兰州石化职业技术学院信息处理与控制工程学院一位院领导说，学校正在积极处理此事。该院另一位参与善后事宜的教师告诉记者，他对孩子自杀的原因并不了解，自己以前应该见过这两名学生，但没有留下深刻印象。

据当地媒体报道，得知消息后，兰州石化职业技术学院成立了应急工作小组，安排3名工作人员于10月11日乘飞机赴南京核实并协助处理善后事宜。10月13日，学校又派法律顾问赴南京协助处理。家属于10月16日下午来到学校，学校为家属统一安排了食宿。目前，学校工作组还在与家属就此次事件处理进行协商。

对于家长的追问，南京景煌劳务公司的工作人员则表示，他们积极配合警方调查，曾打算赶赴兰州慰问，但一名家属在电话里告诉他们不用特意赶过来了。

至于家属对孩子失联几天内的打卡监督工作的质疑，这名工作人员的答复是，自己看不到企业的排班表，“只能在下个月看到这个月的考勤”。

记者 王豪

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