别让青少年受困于“信息茧房”

网络信息多样、开放、共享，而一味迎合受众的阅读偏好，计算方法简单，定向推送粗暴，让读者尤其是鉴别力、自控力不强的青少年越“好”越“偏”。原本能够提供多样化精神食粮的手机App，却让人有一种“我才夹了一筷子，你就送我一桌子”的惊喜与尴尬，在不知不觉中受困于“信息茧房”。（10月20日《半月谈》）

据专家介绍，用户爱看什么，就把什么送足喂饱，让人停留在舒适圈，看似浏览了很多信息，实则信息非常单一，无法拓展知识面，这在传播学上被称为“信息茧房”。如此，孩子深陷其中就很难丰富知识结构，尤其一些平台的定向推送存在“泛娱乐化信息多，低俗内容多，未经核实内容多”的“三多”现象，更有可能给青少年身心健康成长带来不良影响。

防范青少年受困于“信息茧房”，一则，强化市场监管执法很有必要。一方面应加强对技术的监管，如，完善现有防沉迷系统功能，找到监管盲区，堵住技术漏洞；另一方面应强化对内容的监管审核，网信部门当对App的算法推送进行更加精细化监管审核，如规定具体类别信息的推送占比等，以规范互联网企业行为及推送内容。

二则，互联网企业当强化守法自觉性。媒体调查显示，一些短视频平台、社交媒体、新闻客户端的内容管理问题，固然是以算法推荐为核心的技术所致，但根源是业务导向遵从流量最大化的资本逻辑。对此，企业当少些不良逐利思维，须自觉守法行事，更应担负起社会道义，对不良内容加强甄别和监测，并形成有效自查机制。

三则，应在提升青少年互联网媒介素养上施力。应该认识到，新媒体对青少年日常生活的渗透性和嵌入性非常强，健全未成年人网络素养教育体系，提升青少年媒介素养，需要政府、社会、学校、家庭齐抓共管、形成合力。也唯有青少年能够正确使用网络，拥有辨别良莠不齐信息的能力，他们才能少受到网络伤害。

另外，家长也须尽到相关责任。明年6月1日起施行的未成年人保护法，就对未成年人的父母或者其他监护人相关责任进行了明确。家长应承担起第一责任人的职责，督促孩子使用防沉迷系统，帮孩子提高甄别、屏蔽不良内容的能力，这也有助于他们的身心健康成长。

杨玉龙

(责编：何淼、马昌)