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对“写作业最高境界”别只是一笑而过

2020年10月21日08:30  来源：北京青年报
 

10月19日，河北保定一段“妈妈教孩子写作业俩人一起哭”的视频走红。孩子爸爸、视频拍摄者康先生称，孩子今年5岁多，上幼儿园，因为年龄太小，怎么教也教不会，妻子生气说了他两句，孩子就哭了，妻子又心疼又生气也哭了。康先生回到家看见这一幕就拍下了，同时也感到好笑，调侃称“恭喜娘俩达到了写作业的最高境界”。

视频中的情形初看很可笑，但笑过之后，对于有孩子的家长却能够感同身受。“不写作业，母慈子孝；写作业时，鸡飞狗跳！”是众多家庭的真实写照。正如有媒体所言，每个陪孩子写作业的家长都有一部“血泪史”，而因为辅导孩子写作业被气到心梗的也大有人在，孩子负气出走的也时有发生。可以说，每个辅导孩子写作业的家长都不容易。

不必讳言，每个家长都希望自家的孩子出类拔萃，而有的幼儿园同样也希望将更多的知识灌输给娃娃们，甚至不乏幼儿园超纲教学的存在。而且，也不排除有家长为了孩子赢在起跑线上，给孩子报各种各样的培训班。如此，孩子累，而家长也不轻松，遇到各种名目繁多的作业，难免会出现“最高境界”这样的情形。

值得注意的是，现实中，从幼儿园开始就有了老师通过微信群布置作业，要求家长教孩子做作业，并拍视频上传到班级群里。尽管用此种形式布置批改作业确实比较方便，也让家长在孩子的教育上有了更多的参与，但是如此，一方面会导致教师减负、家长增负的现象；另一方面也会增加孩子们的课外作业负担。

此前就有家长对媒体表示，虽说孩子的家庭管理和教育非常重要，但对于家长来说，过多的负担不仅让家长很累，而且容易导致家长与学校、老师之间的矛盾冲突。更有的表示，如果老师的能力家长能够替代的话，教师的饭碗还存在吗？其实，夹在中间的孩子同样难受，毕竟老师和家长的方式可能不同，就可能影响到学习成效。这些，理当重视起来。

综合而言，在孩子的学习过程中，学校或幼儿园的主导作用、家长的配合度应该相辅相成。“学校减负、社会增负，教师减负、家长增负”现象，对孩子们学习及身心健康成长终归无益处可言。故此，面对写作业“最高境界”别只是一笑而过，应该反思其背后的成因，不应该让家长陪孩子写作业这部“血泪史”屡屡上演。

杨李喆

(责编：何淼、马昌)
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