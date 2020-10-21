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家长与孩子沟通 尊重应是基础

2020年10月21日08:30  来源：北京青年报
 

提问

我们家孩子今年上初二，但最近发现孩子与我们之间的关系越来越疏远，对我们也不太信任了，和孩子之间应该怎样进行有效的沟通呢？

专家观点

通州区马驹桥镇中心小学张艳荣老师：家长与孩子沟通重在“尊重”二字，亲子沟通中的基本原则是任何情况下，都要以接纳孩子的情绪、认同孩子的感受、承认孩子的愿望为沟通的前提和基础。

“写完作业了吗？”“今天认真听课了没有？”……这些问题家长常常会脱口而出。孩子放学回家听到这些盘问都会有一种自己做错了事情的感觉，久而久之就什么都不愿意说了。家长在与孩子沟通时，面对其消极情绪，父母需要做的是接纳并要教会孩子如何恰当地表达自己。

在与孩子沟通的过程中，家长对于孩子诉说的内容，一定要用心地倾听，在充分了解了事情原委和孩子的体验感受后，用微笑的表情和抚爱的动作、亲和力的语言表达自己的理解和同感。孩子表达困难时，需要家长的理解，只有真正了解了孩子的情绪来源和他们共情，问题才有可能迎刃而解。

值得关注的是，家长在与孩子沟通时，往往没有把话听完就会急于表达自己的意见和指示，这会使得孩子不愿意跟你沟通。其实家长正确的做法是先让孩子描述一个看到的事实，然后界定问题，启发孩子自己去描述、思考和解决问题，切忌给孩子贴标签。明智的家长应对于孩子的描述不评判、不评价，鼓励他们自己分清事情的责任，积极思考并采取可行的措施进行解决。

在必要时，家长可以给出不同建议，让孩子去做选择。不否定孩子的感受，才可能让孩子说出心里话。亲子沟通时，重要的不是父母说了什么，而是孩子感受到了什么、理解了什么。因为本质上说，亲子沟通不是说教，而是改变行动。

在孩子成长过程中，家长主动与孩子沟通很重要，这样孩子会认为你愿意和他做朋友，既增加了家长与孩子间的沟通也消除了陌生感和距离感。让孩子成为家庭的建设者，引导他们一起合作，主人翁意识会让孩子们乐于沟通。

此外，在日常生活中，家长要为孩子制定规则或提要求时，重要的是告诉孩子如何做是对的，这会让孩子觉得父母是在明确规则和传授方法，而不是在否定和批评自己。孩子是通过父母做了什么，而不是说了什么来学习的，所以每一个家长都要做到避免苍白的说教，身体力行，为孩子做出表率，用自己行为感染孩子。其次，孩子对事物的认知也主要是通过内感官，而刺激内感官的主要手段就是非语言方式，比如抚摸、拥抱、亲吻、点头、微笑等，在和孩子沟通时，父母要保证身体、情感、思维一致，用孩子能理解的方式进行。

文/本报记者 武文娟

(责编：何淼、马昌)
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