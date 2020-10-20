北京信息职业技术学院：依托行业办学优势助推学校特色高质量国际化发展

编者按：近年来，在中央政策支持及各地大力推动下，中国职业教育体系不断完善，办学模式不断创新，招生规模和毕业生就业率均上了新台阶，职业教育驶上了发展快车道。人民网围绕助力脱贫攻坚、服务地方区域经济高质量发展、教育体制机制探索改革、职教人才培养、校企合作等方面对全国特色高水平职业学校进行系列报道。

北京信息职业技术学院（下称信职院）创建于1954年，前身为华北第四工业学校。1999年开始举办高等职业教育，隶属于北京电子控股有限责任公司，是一所行业办学的全日制普通高等职业技术学院。2019年，学校入选国家“双高计划”，成为高水平专业群建设（A档）单位。

“作为行业办学，从学校诞生一直到今天，一天都不曾离开过行业。”信职院院长卢小平在接受人民网记者专访的第一句话，就点出了学校最大的办学优势和特色。“学校在行业里诞生，在行业里成长，学校的定位就是北京电子信息产业的组成部分。相较于其他学校，作为一个行业的组成部分，产教融合、校企合作，是它最‘天然’、最紧密的特点。可以说学校66年的发展历程，浓缩起来就是行业办学的历程。”

北京信息职业技术学院院长卢小平 （校方供图）

2020年5月，时任北京市副市长张家明在北京市召开的职业教育工作推进会上提出要把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展更加突出位置、推动北京职业教育“高质量、有特色、国际化”发展。

“学院在20余年的发展中一直是朝着这个方向在努力。”

卢小平表示，电子信息产业历来是高精尖产业的代表，学校的学科建设和产业的契合度非常高，学科和专业的布局设置最大限度地契合北京高精尖产业发展的需要。“‘十三五’期间，学校在教育信息化和教育国际化方面都取得了比较显着的成果。”

信职院作为两个国家资源库的组织单位，依托教育部支持，面向全国职业院校开展骨干教师和校长信息化培训班。骨干教师培训主要以实操类课程为主。校长培训班则根据需求侧重于信息化教育信息化的教育理论和开发理论，以及在职业院校中如何构建校园，如数字校园、智慧校园等。谈到学校在教育信息化方面的发展，卢小平一一作了说明。“培训对象不仅仅针对中西部发展较慢地区的职校，江苏等经济较发达地区的职校也是我们的服务对象。这项工作不只是学校自己在扎实推动，我们也把这些优质资源共享，让一加一大于二。”

据介绍，信职院还响应国家“一带一路”倡议，在埃及开办了分校。从2018年正式挂牌招生起，到今年分校规模已达到300人。学院根据当地企业需求制定培训课程，企业招收学校毕业生，既解决了当地居民就业问题，也促进了区域经济发展。

“学校的海外办学真正达到了‘三赢’。 在服务国家‘一带一路’建设方面，学校做出了积极的尝试和探索，取得了一定得成绩。”谈到学院的国际化发展，卢小平不无自豪的说道。

“在教育国际化领域的发展学校经历了三个阶段。第一阶段是引入发达国家优质教育，开展中外合作办学；第二阶段是留学生教育，把国际留学生引入到国内，为他们开展中国的职业教育；第三阶段是走出国门，在海外办学，输出我国的职业教育标准！”

谈到学校未来发展面临的巨大挑战时，卢小平坦言考验主要来自三方面。首先，要完成教育现代化发展目标，学校在质量水平方面还要继续发力；其次，针对职业教育人才培养和社会经济的发展存在一定程度的脱节问题，学校还需要进一步依托行业办学，下大力气做好产教融合与校企合作工作；最后，为了更好地服务北京城市建设，促进城教融合，如何解决好北京生源招收困难是学校亟待解决的问题。

据了解，为了高质量快速发展，学校也明确提出了“十四五”发展目标：“落实立德树人根本任务，坚持高质量发展理念，全力建设新时代中国特色现代化高等学院。”学校提出四大发展理念，即创新发展，融合发展、内涵发展、特色发展，用这一方式落实高质量发展理念，凝聚全校师生共识。学校还通过制定涵概教育理念、办学条件、办学水平、社会声誉4个方面的考核指标体系对学校发展进行量化考查。

展望未来，卢小平表示，“希望通过5年时间，学校能够基本实现现代化；再用5年的时间，学校在2030年能够全面实现高职教育的现代化，建成高职教育现代化学校。”

(责编：何淼、孙竞)