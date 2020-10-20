原标题：同一天出生同导师 这对“李欢”很欢乐

在武汉科技大学，有两名“李欢”不仅读同一所大学、同一专业、拜在同一导师门下，还是同年同月同日生。两名“李欢”一名是男生，一名则是女生。男生是2018级的研究生，女生则是他2019级的同门师妹。为示区别，同学以李欢、小李欢分别称呼二人。

作为两人认证的生日1996年4月这一日期，却都没有出现在他们的身份证上。李欢的父母在户口登记时，将他的生日错误登记成了5月4日；小李欢的父母则填写的是她阴历的生日。“这也是我们俩没能第一时间发现‘缘分’的原因。”小李欢笑着说。

虽然如此，同名同姓的缘分还是让两人很快建立了联系。“她来复试时，我就已经注意到。”李欢说，后来听说小李欢成为同专业的学妹，便主动联系了她，为她介绍研究生的生活和专业，并向她推荐了自己的导师贺尊。

但真到了生活中，这份有趣有时候也为两人平添不少“麻烦”。

虽然是不同年级，但是同专业、同导师，有好几门课程是一起上，任课老师叫一声李欢，常有两个人答“到”。

一次公开学术研讨会，北京科技大学邓立治教授受邀来汉演讲，李欢作为对接人，负责邓立治的餐饮住宿等问题。可到了会议当天，却是由小李欢迎接邓立治。男生变女生，邓教授迟迟不肯上车，之后经过小李欢解释才缓解了尴尬的局面。

因为这么多“相同”，两人自然也格外熟络些。工作有时候难免犯错误，两人便会笑笑说，“这件事是李欢的不对。”之后一起总结经验教训。

在写论文的那段时间，两人也会时常跟“自己”聊天，做到吾日三省吾身。

互相激励下，两人各发表一篇EI论文，他们一起组建的团队获得第六届“互联网+”大学生创新创业大赛校赛银奖等奖项，李欢也成功拿到中铁建设集团中南分公司的offer。（张其伟 王天琪）

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