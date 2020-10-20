原标题：破除“五唯”筑牢新时代教育价值观

河南省夏邑拔萃双语学校学生在辨认粮食。

苗育才摄/光明图片

【论教】

教育发展离不开正确的教育价值观。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这决定了中国特色社会主义教育价值观的底色。新时代教育价值观突出教育本体价值与社会价值的统一，注重教育价值融合，既强调人才的全面发展，又突显教育的社会价值，明确“四个服务”，确立了新时代教育发展基调。其中，立德树人是新时代教育价值观的根本取向，人民中心是新时代教育价值观的根本立场，全面发展是新时代教育价值观的根本标尺。

毋庸赘言，我国教育事业改革发展的成就是显著的，但也不必讳言，我国当下教育中也存在着一些突出问题，其中一个突出表现就是以“五唯”为代表的功利化倾向。“五唯”在教育实践中有多种表现。一些学校、家长、学生过于强调智育、重视分数，“分数至上”“分分计较”，还不同程度存在着“刷题”、超前学习、过度教育等现象。有的学校和地方政府片面追求升学率，“一本率”“北清率”甚至成为评价教育部门、评价学校、评价教师的硬指标。选用人才重学历轻能力，“学历高消费”“名校效应”“学历歧视”还在一定范围存在。高等学校中还存在教师重科研轻教学，片面追求人才“帽子”、论文发表的数量和级别，以及论文抄袭、数据造假等现象。“五唯”问题严重偏离了新时代教育价值观，背离了中国特色社会主义教育的目标和方向。

评价与价值不可分割。教育评价本质上是一种价值判断，教育价值是评价的目标和结果。教育价值观为教育评价提供尺度，教育评价的维度、内容、方法、标准和手段都充分体现着教育价值观的尺度，引导人们教育行为的价值选择与追求。教育评价是教育价值观导向功能的延伸，教育评价通过价值引导，调整和匡正人们错误的教育需求与价值观念，保障和实现教育价值观对人们教育行为的指导作用。中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》通篇渗透着教育价值观的立场、尺度，反映了教育事业发展的价值追求，为弘扬新时代教育价值观提供了机制、行为、思想和环境保障。

《总体方案》体现了教育评价的系统性。教育评价是反映教育实践成效的完整系统。只有进行教育评价的系统性改革，才能从根本上解决教育中存在的结构性问题和顽瘴痼疾，从总体上匡正人们的教育价值观，实现教育行为与人才培养目标的统一。《总体方案》坚持统筹兼顾原则，强调增强改革的系统性、整体性、协同性，对教育评价改革进行了深度谋划、系统设计、全面布局，涉及教育实践的全环节、全主体、全要素、全类别以及各年级学生学习情况的全过程，进一步完善教育评价机制和制度，为各级各类教育和主体落实新时代教育价值观提供机制保障，确保中国特色社会主义教育事业发展的总体方向和目标。

《总体方案》体现了教育评价的科学性。科学的教育评价一定反映教育本质，遵循教育规律和人才成长规律，体现正确的教育价值观。《总体方案》针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点，分层分类创新和改革教育评价的内容、方法、手段和标准，形成科学的教育评价导向，规范人们的教育行为，祛除教育中的浮躁之弊，保障人才培养规格与质量、人才选拔与使用符合新时代教育价值观的要求。

《总体方案》体现了教育评价的价值性。任何教育评价都包含着某种价值立场和尺度，促使全党全社会端正教育思想观念、转变价值观念，确立新时代教育价值观，统一思想，规范教育价值创造的实践过程。《总体方案》强调，坚持立德树人，牢记为党育人、为国育才使命，旨在引导确立科学的育人目标，确保教育正确发展方向，针对不同主体的实践特点，分别建立了“科学履行职责”“立德树人”“教书育人”“德智体美劳全面发展”“营造教育发展良好环境”等五种教育评价尺度，促使主体行为回归教育本质，形成巨大教育合力，共同创造新时代的教育价值。

《总体方案》体现了教育评价的社会性。教育是社会发展的基石。教育与社会之间的互动方式，影响着教育评价结果的社会效应和效益，影响着教育评价发展性导向的实现和整个教育的价值追求。《总体方案》提出坚决纠正片面追求升学率倾向，目的是确保党委和政府科学履行职责，营造有利于教育事业科学发展的健康生态；提出建立以品德和能力为导向的人才选用机制，目的是扭转“唯名校”“唯学历”的用人导向，改变用人单位盲目追求人才“高消费”的选人用人现状，优化评价结果产生的社会效应，实现教育与社会互动的良性循环，共同营造教育发展良好环境。

《总体方案》充分体现了新时代我国教育的正确价值观和科学的教育发展理念，遵循了教育发展规律和教育改革逻辑，必将有利于加快构建具有时代特征、中国特色、世界水平的教育评价体系，为新时代中国特色社会主义教育事业改革发展注入新的活力、凝聚新的合力、打开新的局面，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育提供有力支持和保障。

（作者：崔保师，系中国教育科学研究院院长）

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