原标题：制止校园浪费，学校的“手”伸向哪里

从教育的角度，要兼顾好教育手段和温和的市场手段，避免在校园浪费和学生身心发展之间建立高利害关系，避免因为校园浪费现象给学生贴标签——

校园，是社会发展文明程度的重要象征，理应在“厉行节约，反对浪费”行动中走在最前列。然而，从现实情况来看，校园却存在着较为突出的浪费现象。现象背后，既有社会发展带来的阶段性问题，家庭教育缺失的问题，也有学校教育中心偏离的问题，理应引起教育人的忧思：为什么校园浪费行为屡禁不绝，其背后的困境是什么？

校园浪费的困境

校园浪费屡禁不绝，其背后存在着诸多困境，主要表现在以下几个方面：

困境1：在社会层面，表现在社会转型发展带来的对生活物资淡漠的观念冲击。随着我国社会经济的快速发展，人民物质生活水平的日益提高，物质生活需求得到了极大满足。较长时期丰裕的物质生活，必然导致对粮食等生活物资的忽视，致使节约意识以及珍惜食物的思想观念被淡化。

困境2：在教育主体层面，表现在教育的诸多主体难以形成有效合力。由于教育学生的主体涉及家庭、社会和同伴等，而这些主体往往由于思想观念、时空分散等条件制约，很难形成教育的合力。比如，在学校养成的节约好习惯，如果在家庭中不能得以维持和巩固，很快就会反弹，甚至又传导到学校。因此，仅靠学校单主体的教育，很难从根源上消除校园浪费现象。

困境3：在学校层面，表现在教育的思想和方法偏差。由于教育对象的极端特殊性，因此，任何一种教育教学方法，在实施之前，都必须经过严格的自我审验才可以付诸实施。而事实上，有的学校在教育方式上出现了明显的偏差，不但失去了教育性，反而产生了外部性。比如，有的学校为了减少浪费，用做题的方式，用饭前集中唱餐歌的方式，对学生浪费予以惩处。这种教育方法，不仅无益，反而有可能造成学生的逆反心理。

困境4：在学生个体层面，表现在学校集体生活和学生个性生活方式需求之间的矛盾难以调和。由于学生成长于不同的家庭环境，在生活等方面有不同的习惯和要求。然而学校的集体生活，很难顾及每一个个体的个性化生活需求。

校园浪费有“解”吗？

面对上述困境，作为学校，可以做些什么呢？

首先，重视并尊重学生个性化需求。以校园浪费中的餐饮浪费为例，主要是食堂统一配餐供给制和学生饮食个性化需求之间的矛盾所致。当下学生对饮食质量、口味、配菜等都要求较高，而学校食堂目前尚不具备提供个性化的饮食能力，换言之，学校不能满足学生日益丰富的餐饮需求，导致餐饮浪费严重。根据调研，很多学生都希望能从家里带餐，学校经过审慎考虑，科学论证，允许部分学生从家里当天带餐到学校，学校给各班级提供加热设备和消毒设备以及相应的检测设备。如此，餐饮浪费现象得到了很大程度的遏止。

其次，抓住教育契机并发动学生，开展项目式学习。校园浪费是一个真实的复杂性问题。学校以此为契机，开展项目式学习教育。比如，学生针对当下网购商品存在外包装过度的现象，以此作为项目式学习，研发了校园快递盒子回收reBox项目，并在社区内进行推广，取得了非常好的社会效益。

最后，让学生自己教育自己，直面校园浪费。我们学校借助北京市垃圾分类行动，发起了校园垃圾分类活动。学生到校园浪费现场，并提出了诸多解决方案，如小碗菜、半份菜、水电额度直接到班、教材绿色使用，校服绿色传递、米饭定量设备等。此外，学生针对每一处校园浪费现象，都成立一个课题，学校采取课题招标、专家论证，效果测算、反馈追踪等方式，对节约效果优良的课题成员，计入德育学分，如此，让学生做校园节约的负责人，而不是让其置于一种被动应对的状态，从而起到从内心触动，自己教育自己的效果。

校园浪费现象，本质上是学校生活教育的缺失所致。长期以来，中小学教育教学偏重学科教学和知识传授，而对学生的生活教育方面有所偏忽，致使对学生的生活教育有所偏失，校园浪费现象由此不可避免。为此，要进一步加强对学生的生活教育、劳动教育，以此不断提升学生的节约意识，避免浪费。从教育的角度，要兼顾好教育手段和温和的市场手段，避免在校园浪费和学生身心发展之间建立高利害关系，避免因为校园浪费现象给学生贴标签。只有学生内心深处被真正触动，教育才会起到良好效果。

（作者：余国志，系北京中学高级教师）

(责编：李依环、熊旭)