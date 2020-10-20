 专家解读《深化新时代教育评价改革总体方案》

原标题： 用好教育改革的指挥棒

近日，中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》（以下简称《总体方案》）。这是新中国第一个关于教育评价系统改革的文件，也是指导深化新时代教育评价改革的纲领性文件。《总体方案》从党中央关心、群众关切、社会关注的问题入手，破立并举，推进教育评价关键领域改革取得实质性突破。

文件有哪些新亮点，下一步如何贯彻落实？多位专家从不同角度提供了分析与思考。

把立德树人成效作为根本标准

《总体方案》明确，坚持把立德树人成效作为根本标准。坚决克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为，促进学生身心健康、全面发展。“单纯用考试升学的‘指挥棒’指挥学校教育、评价学校教育、考核学校教育，违背了立德树人的教育本质。”国家教育考试指导委员会委员、北京师范大学教授张志勇说。

“《总体方案》就是要从根本上回答为什么办教育、什么是人民满意的教育，回答培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的问题。”上海市教委电教馆馆长张治表示，教育评价改革，就是要树立德智体美劳全面发展的育人观，引导各级教育机构和学生在加强品德修养上下功夫，教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观。

“我国高校应当培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。”北京科技大学校长杨仁树说。

“在教育评价上突出立德树人，旨在引导教育回归根本。”中国人民大学党委书记靳诺表示，从基本内涵看，“立德树人”至少包括4个方面的内容，即有德行、有才学、有根基、有格局。

江西省委教育工委书记叶仁荪谈道：“我们将支持、鼓励、引导学校将治校办学的重点放到立德树人上来，坚决纠正一味追求考试和升学成绩，忽视德育、牺牲师生身心健康的错误做法。”

围绕“破五唯”目标展开推进

“五唯”是当前教育评价问题的集中体现，反映了不科学的评价导向。教育部基础教育质量监测中心副主任辛涛分析：“近年来，我国教育评价体系逐步完善，但是，教育评价的功能仍未得到科学地、充分地发挥。这一问题突出表现为以分数和升学率为唯一依据来评价学生、学校和教育从业人员，以文凭、论文和帽子为唯一依据来评价人才。”

《总体方案》明确，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾。

中国教育报刊社党委书记、社长翟博具体分析：“‘唯分数’评价学生，忽视了学生思想品德、身心健康、能力素质等成长的重要因素，不利于学生德智体美劳全面发展；‘唯升学’评价学校，违背了教育规律，不利于营造健康的教育生态；‘唯文凭’评价人才，忽视了人的品性和综合素质，不利于鼓励学生多样化成长、成才；‘唯论文’评价教师，忽视了教师教书育人的本质；‘唯帽子’评价学科，忽视了学科建设的本质、职责、使命和作用，不利于推进人才称号回归学术性、荣誉性本质。贯彻落实《总体方案》，要深刻反思、克服教育各领域、各环节存在的‘五唯’问题，破立并举，提高改革实效。”

东北大学校长赵继认为，“破五唯”是教育评价改革的关键任务和重中之重，对整个教育系统尤其是高等教育领域具有重要示范作用，《总体方案》部署的五项教育评价改革任务，均是围绕“破五唯”的中心目标展开推进。高等教育工作者必须以深化教育评价改革为牵引和切入点，开拓我国高等教育改革创新发展新局面。

不断完善不同主体的评价办法

教育评价改革是一项世界性、历史性、实践性难题，涉及多重因素、不同主体，牵一发而动全身，被喻为教育综合改革“关键一役”和“最硬一仗”。

“评价是教育发展的‘牛鼻子’与‘指挥棒’，会成为教育发展的‘方向盘’。中国教育发展的新阶段及其新任务，需要新的评价体系与原则方法进行导航，它直接关系到科学的教育观、人才的成长观、社会的选人用人观。”国务院参事室特约研究员、清华大学教授谢维和分析。

深化教育评价改革是一项复杂的系统工程，需要各方通力配合、协同推进。专家们认为，评价改革有5个关键主体，党委和政府、学校、教师、学生、社会用人单位。贯彻落实《总体方案》，就要立足五大主体，全面反思、审视、调整、完善现行的各类评价制度、评价标准、评价程序等，建立坚实的制度基础。

“各个学校、各级教育主管部门尤其是广大的教育工作者需要深刻理解领会《总体方案》精神，结合各自的工作实践，不断摸索完善各个领域不同主体对象的评价办法，形成可操作的规章制度与细则。”中国教育在线总编辑陈志文说。（赵婀娜 吴月）

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 12 版）

(责编：李依环、熊旭)