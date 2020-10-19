北林大编制全国首部《黄河生态文明绿皮书》

人民网北京10月19日电（孙竞）记者日前从北京林业大学获悉，我国首部系统研究黄河生态文明的绿皮书——《黄河流域生态文明建设发展报告（2020）》已经编撰完成，即将付印。

绿皮书全面梳理了黄河流域生态保护和高质量发展的现实基础和最新进展，包括1个总报告和30个分报告，分为生态保护和治理篇、高质量发展篇和黄河文化篇3个篇章，内容涉及26个领域，总字数达35万字。绿皮书发布后，将为“十四五”期间黄河流域更严格、更科学的生态保护和更高质量、更可持续的发展提供智力支持。

去年9月，黄河流域生态保护和高质量发展被列为重大国家战略，北林大在全国率先成立了黄河流域生态保护和高质量发展研究院。绿皮书是该研究院建院一周年取得的标志性成果之一。

北京林业大学校长、黄河流域生态保护和高质量发展研究院院长安黎哲介绍，研究院成立以来新批复立项各类项目219项，其中国家级项目（课题）35项。项目主要围绕青藏高原生物多样性调查、三江源生态建设效益与生态服务功能评估、重要湿地生态功能调控、防护林结构与功能优化、开采矿区生态修复、城镇人居景观质量提升等方面开展技术攻关与服务支撑。

目前，研究院已与沿黄流域11个地方政府、5所高等院校、4个相关企业签署合作协议，支撑服务区域生态建设与社会经济发展。安黎哲表示，研究院下一步将继续推进新型高端智库建设，有效发挥科技平台支撑作用，积极参与国家重大生态保护修复工程，强化产学研合作。

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