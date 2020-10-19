北京物资学院举办“物流时空对话”2020中国物流论坛

人民网北京10月19日电 （记者 郝孟佳）为庆祝北京物资学院建校40周年，北京物资学院物流学院18日举办了主题为“物流时空对话”的2020中国物流论坛。北京物资学院校长刘军表示，物流畅通着万物资源，挺起了国家命脉，走近了寻常百姓，这就是北京物资学院为之自豪的根本。未来，希望学校继续培养物流行业领军人才，续写精彩的奋斗历程。

物流时空对话”——2020中国物流论坛嘉宾合影 校方供图

中国物流与采购联合会副会长贺登才围绕物流业基本概念、最新定位和发展基本趋势做了题为《物流业基本问题探析》的发言。他指出，物流概念的核心在于将运输、储存、装卸等八大功能的有机结合，并一直在发展变化中；物流业发展将体现增速减缓、结构调整、企业集中、链路协同、资本入局、技术驱动、枢纽网络、生态集群、产业融合、人才制胜等十大趋势。

贺登才寄语同学们：你们赶上了最好的时代，考上了最好的学校，选择了最好的专业，希望你们能够成为建设物流强国的中坚力量。

中国物流与采购联合会原常务副会长丁俊发认为，我国物流基础设施跟不上物流发展需要，物流业的总体发展比较粗放，中国是物流和供应链大国，但还不是强国。

“物流教育任重道远。”中国物流学会原常务副会长戴定一表示，物流学科的理论与方法是在综合多学科的基本概念、原理和理论基础上形成的，而我国物流学科缺少理论基础建设，理论基础依然比较薄弱。“物流学科的基本概念、基本定位、基本规律都属于基本认知，这是物流学科应该补上的重要环节。”

论坛上，物流学院和多家企业还共同启动了“第十二届万纬杯物流文化节”以及“物流与供应链校友联谊会暨物流学院校友联谊会”成立仪式。

据悉，本次论坛围绕“坚持、文化、情怀、荣耀、共赢”五个主题开展。会上，多位嘉宾针对中国物流的发展现状、中国物流发展中存在的问题以及未来的发展方向和趋势展开了热烈的讨论。

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