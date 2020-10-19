北京工业大学建校60周年创新发展大会举行

人民网北京10月19日电 （郝孟佳 寇雅楠）18日，北京工业大学举行建校60周年创新发展大会。北京工业大学党委副书记、校长柳贡慧表示，在新的起点上，北京工业大学将坚持社会主义办学方向，牢牢抓住立德树人根本任务；坚守办学使命砥砺奋进，积极服务首都“四个中心”建设和国家重大战略需求；面向未来主动担当，为推动人类文明进步和构建命运共同体作出新贡献。

柳贡慧介绍说，在北京工业大学60年的办学历程中，学校牢牢把握住了三大机遇，推动了学校高质量、高水平发展。第一次机遇是进入“211工程”建设高校行列，实现了由单科性大学向多科性大学、教学型大学向教学研究型大学的转变。

第二次机遇是以2008年承办北京奥运会赛事，建设奥运羽毛球馆为契机，学校进一步扩展了办学空间，奠定了建设高水平大学的硬件基础。

第三次机遇是2017年首批入选国家“双一流”一流学科建设高校，经过“双一流”的第一个周期建设，学校整体实力不断攀升，办学特色不断彰显，一批学科进入国内高水平学科行列，人才培养质量稳步提高，科研创新和社会服务成就和贡献突出，国际影响力显著提升。

北京市委常委、教育工委书记王宁指出，北京工业大学要胸怀“两个大局”，始终牢记教育是国之大计、党之大计的战略定位，以更高的站位、更宽的视野、更大的力度，谋划和推动学校的建设与发展。

一是要牢牢把握社会主义办学方向，以钉钉子的精神打好党的政治建设的攻坚站，推动基层党的建设全面进步、全面过硬。

二是要始终聚焦立德树人的根本任务，深化新时代思想政治理论课改革创新，不断完善“三全育人”的体系，打造有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍，加快构建与首都发展相适应的人才培养体系。

三是要在服务北京四个中心的功能建设中实现创新发展，立足首都城市战略定位，注重内涵发展、特色发展、高质量发展，坚持改革不停顿、发展不止步，努力在更高的起点上取得新成效，在重点攻坚上实现新突破。

四是要加快建设特色鲜明的世界一流大学，紧紧抓住进入国家“双一流”建设高校的重大机遇，精心编制好学校“十四五”发展规划，向着国际知名、有特色、高水平、研究型大学不断迈进。

王宁希望，北京工业大学继续发扬光荣传统，“当标杆、创一流、求突破、作表率”，创造出无愧于新时代的新业绩，向着迈入世界一流大学行列的百年梦想扬帆起航，奋力书写新时代浓墨重彩的历史新篇章。

北京航空航天大学校长徐惠彬表示，面对前所未有的机遇和挑战，聚焦国家重大需求和战略需求，加快一流大学和一流学科建设步伐，努力提升国际竞争力和影响力，是高校共同的责任和使命。

校友代表、中国华侨公益基金会理事长、中国侨联原副主席乔卫表示，回顾60年辉煌历程，16万余名北京工业大学毕业生遍布社会发展建设第一线，他们是学校发展的触角，也是学校发展的财富。期待北京工业大学持续完善校友事业发展交流互鉴平台，使校友与母校共荣共赢共发展。每一位毕业生愿尽绵薄之力，助力工大精神薪火相传。

教师代表、环境与生命学部教授彭永臻院士表示，作为新时代的科技工作者，在基础研究领域，就要把论文发表在国内外顶级科学杂志上，勇攀世界科技高峰；作为承担着培养时代新人这一光荣使命的高校教师，学生是我们的宝贵财富和希望，要把学生都培养成优秀毕业生，坚信“将北京工业大学建设成世界一流大学”的梦想一定能实现。

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