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北京物资学院庆祝建校40周年

2020年10月19日17:18  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月19日电 （郝孟佳 谢怡君）北京物资学院18日举行校庆纪念大会。北京物资学院党委书记王文举表示，召开纪念大会是要回顾学校四十年发展历程，汲取前辈们奋斗的经验与精神力量去开创未来。召开纪念大会是要弘扬物院精神传统，凝聚各方力量，在新的历史起点上，走好长征路，向建设有特色高水平应用型大学的目标阔步前进。

北京物资学院建校40周年纪念大会（学校供图）

中国职业技术教育学会会长鲁昕表示，希望北京物资学院未来继续充分发挥学校的特色和优势，在智慧财经、智慧物流等方面优化学科布局，建设适应经济发展需要的人才培养体系，进一步加强和企业全方位合作，将学校的发展与现代流通产业、北京市经济社会发展紧密结合，不断增强办学能力，早日建成“在物流流通领域有重要国际影响的高水平、有特色、应用型大学”，培养更多更好的社会主义的建设者和接班人，为实现“两个一百年"的奋斗目标做出新的更大贡献。

中国物流采购联合会、中国物流学会会长何黎明认为，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，对物流和流通产业提出了新任务，也对北京物资学院在新时期开拓创新提供了良好机遇。新时代新格局下产业竞争，人才依然是制胜关键。北京物资学院要继续坚持“有特色的高水平应用型大学”的目标，夯实各方面基础、突出产学研优势，培养高素质人才，争做世界一流的物流与流通大学。

北京市委教育工委副书记、市教委主任刘宇辉提出了三点建议，一是坚持政治引领，把加强党的领导贯穿于办学治校的全过程。二是坚持以学生为本，以首善标准做好人才培养工作。三是坚持守正创新，抓住机遇，全面推进学校的改革和发展。他指出，北京物资学院要把握好学校的发展定位，做大做强特色专业、特色学科，在内涵特色差异化发展中破解学校的办学瓶颈，加快建设有特色高水平的应用型大学。

北京物资学院校长刘军发表了以《弘扬传统 砥砺奋进 笃行致远》为题的致辞。回顾40年建校历程，他将北京物资学院的发展比喻为一条“东进之路”。所谓“东进之路”，就是一路向东，向着首都的东部、向着流通业现代化的方向、向着改革开放的前沿砥砺前行、拼搏奋进。刘军说：“回首四十年的‘东进之路’，物资学院在改革春风中诞生，在开放进程中成长，在新时代里奋进，它是与国家改革开放同频共振的生动映像，是与党和国家同呼吸、共命运的真实写照。”

展望未来发展，刘军明确提出了北京物资学院将在三个维度上重点发力：

要继承“厚德博学、笃行日新”的校训，坚持立德树人根本任务，牢牢把握社会主义办学方向，深化产教融合，开放办学，创新培养模式，着力培养适应新时代物流和流通领域需要的专门人才，探索一条分类发展建设有特色高水平应用型大学的新路。

要弘扬“艰苦奋斗，自强不息，敢为人先，追求卓越”的物院精神，服务国家建设经济双循环的新需求，实现特色学科与时俱进；把握现代服务业发展的新机遇，实现优势学科做强做大；瞄准新技术革命的新趋势，实现新兴学科异峰突起，适应“五位一体”总体布局，繁荣人文社会科学，成为新时代的现代流通体系建设人才培养和科学研究的重要平台。

要坚持以服务求支持，贡献求发展，不断提升服务首都“四个中心”功能建设的能力，成为建设“国际一流的和谐宜居之都”的生力军；以服务北京城市副中心建设为己任，无缝对接副中心产业升级和文化创新，优化学科专业布局，建立与副中心地位相适应的“世界眼光、国际标准、中国特色”的物资学院，为首都东部教育发展和经济社会建设做出新的更大贡献。

纪念大会上，北京物资学院与企业合作共建的“京东学院”和“期货学院”正式揭牌。未来，校企双方将共建特色人才培养模式，针对多领域开展应用型人才培养，共同制定本科生、硕士研究生培养方案，组织教学和实践活动。同时，还将互派教师、互换教学场景、互评互聘，打造“双师型”师资队伍。此外，双方还将围绕共同开展教研、举办专业创新大赛、开发智慧物流系统、建设技术验证基地等多项内容进行务实合作。

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)
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