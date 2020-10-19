北京工商大学举办建校70周年纪念大会

人民网北京10月19日电 北京工商大学（下称北工商）于18日召开建校70周年纪念大会，活动由学校党委书记黄先开主持。

北京工商大学70周年纪念大会会场（学校供图）

北京市副市长卢彦在致辞中代表市政府向北工商建校70周年表示祝贺。他指出，70年砥砺前行，北工商始终坚持社会主义办学方向，响应国家深化高等教育体制改革的号召，在结构调整中探索转制发展之路，形成了“工以开物、商以富邦”的办学传统，成为北京市重点建设的高水平研究型大学。学校始终以服务国家和首都经济社会发展、服务学生全面成长为导向，各项事业呈现良好发展态势，在2008年北京奥运会、庆祝新中国成立70周年等重大活动中，北工商师生表现突出，给人们留下了深刻印象。疫情防控期间，北工商师生闻令而动，坚持把学校事业发展、思想政治工作和疫情防控有机结合，彰显了首都高校的责任担当。

北京市副市长卢彦（学校供图）

卢彦向北工商及全体师生提出四点希望：一是坚持党对学校的全面领导，坚守为党育人、为国育才的初心使命；二是坚持立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任的时代新人；三是坚持内涵式高质量发展，加快推进高水平研究型大学建设；四要坚持首善标准，积极服务首都“四个中心”功能建设。卢彦副市长希望同学们把握好人生最灿烂的青春年华，做体魄强健、人格健全、品学兼优、充满朝气的新时代人才。

卢彦表示，北京市将一如既往支持学校事业发展，希望学校牢记初心使命，抢抓机遇、锐意进取，为国家和首都经济社会发展作出新的更大贡献。

北工商校长孙宝国院士在致辞时指出，北工商70年砥砺奋进，实现三大转变：由单科院校向工商融合、文理渗透的多科性大学的转变，从培养本科生、硕士生为主到形成了本科、硕士、博士和博士后完整人才培养体系的转变，从教学型大学向建设具有商科、轻工和食品特色的高水平研究型大学的转变。他全面回顾了北工商70载建设发展历程和取得的卓越成就，强调作为与新中国同步成长、与时代共进发展的高校，北工商必须责无旁贷地肩负起时代使命，砥砺奋发，乘势前行。

北京工商大学校长孙宝国院士（学校供图）

中国工程院院士谢剑平作为研究生校友代表发言。他表示，从北工商建校开始，勤奋、严谨、专注的科学元素逐渐成为其对科学研究的基本理解和矢志不渝的追求。他代表广大校友，对历任校领导及工作在学校各个岗位的广大教职员工，致以深深的感谢！祝福母校传承历史、继往开来，培养出更多肩负起历史重任的科技工作者和新时代科技创新的排头兵，为国家和首都经济社会发展作出新的更大贡献。

教师代表何玉润教授回顾了自己加入北工商大家庭15年从一名青年教师，逐步成长为教授和博士生导师、北京市教学名师、长城学者的经历，真挚感谢学校为广大教师提供的良好成长环境和进步平台。她表示，推动学校高水平研究型大学建设是这一代北工商教师的伟大责任和光荣使命，将以更深沉的热爱、更坚定的步伐，以“功成不必在我，功成必定有我”的信念，为学校事业实现跨越式发展贡献力量。

据了解，有各界嘉宾、校友和师生代表共1000余人参加了纪念大会，约15万人通过各大直播平台线上观礼。

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)