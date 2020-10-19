教育部：中考体育将达到和语数外同分值水平

本报讯（记者 叶雨婷）在10月16日教育部举行的新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，学校的体育中考要不断总结经验，逐年增加分值，要达到跟语数外同分值的水平。“目前，云南省已经做到了从今年开始体育中考跟语文、数学、外语一样都是100分。而在此基础上，我们通过不断总结经验，立即启动体育在高考中计分的研究。”

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》（以下简称《意见》），就全面贯彻党的教育方针，加强和改进新时代学校体育、美育工作进行了系统设计和全面部署。

王登峰表示，“文件进一步明确了体育中考的方向，而且要进一步扩大它的分值和影响力，同时开展高考录取中体育素养如何评价、如何计分的研究。美育中考要在试点基础上尽快推广。”

此外，王登峰提到，目前全国已经有4个省开展美育中考计分，同时还有6个省、12个地市已经开始了中考美育的计分，分值在10分到40分之间，云南省从今年开始要增加到40分。“这个试点已经有了相当的基础，下一步我们要把美育中考的工作做得更加扎实，到2022年力争全覆盖，全面实行美育中考。”

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