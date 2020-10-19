中国顶尖学科数量比拼：北大清华并驾齐驱

本报讯（记者 叶雨婷）10月15日，高等教育评价专业机构软科正式发布“2020软科中国最好学科排名”。北京大学和清华大学以24个中国顶尖学科并列各校之首。中国人民大学以10个中国顶尖学科位列全国第三，复旦大学、上海交通大学、北京师范大学、中国农业大学各有7个顶尖学科，浙江大学拥有6个顶尖学科，中国科学技术大学、南京大学、武汉大学各有5个。

据了解，排名榜单包括96个一级学科，各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校，发布的是在该学科排名前50%的高校。共有485所高校的4946个学科点上榜。如果以全国前2名或者前2%作为“中国顶尖学科”的标准，根据统计，共有90所大学的236个学科点入选顶尖学科。

在这其中，全国8所高校上榜学科数超50，浙江大学居首位。

按照上榜次数统计，浙江大学有59个学科上榜，领先国内其他高校，清华大学和武汉大学紧随其后，各拥有58个上榜学科，四川大学、中山大学、吉林大学、上海交通大学、山东大学的上榜学科数也都超过50个。

苏州大学是上榜学科数最多的“一流学科建设高校”，共有43个学科上榜；深圳大学是上榜学科数最多的非“双一流”高校，共有37个学科上榜。

从各省级行政区的上榜学科数量分布看，北京占据绝对优势，在各层次的学科数都高居全国第一。上海的前两名或前2%学科数和前5%学科数均位列全国第二，顶尖学科数量优势明显。江苏的前10%学科数和前50%学科数均位列全国第二，彰显了雄厚的整体实力。湖北、陕西、浙江、广东等省的顶尖学科数量和上榜学科总数也都处于国内前列。山东、四川、湖南的上榜学科总数均入围全国十强。

如今，中国高校在世界舞台上的表现亮眼。

在不久前公布的世界一流学科排名中，中国内地高校在10个学科夺得世界第一，分别是清华大学（通信工程）、哈尔滨工业大学（仪器科学）、同济大学（土木工程）、上海交通大学（船舶与海洋工程）、武汉大学（遥感技术）、北京科技大学（冶金工程）、北京航空航天大学（航空航天工程）、北京交通大学（交通运输工程）、江南大学（食品科学与工程）和中南大学（矿业工程）。

从中国内地高校的上榜学科数量来看，北京大学最多，共计47个学科上榜。中山大学、浙江大学、清华大学和武汉大学分别以45个、44个、43个和42个上榜数分列前五。此外，北京大学有32个学科位列世界百强，也是中国内地高校中百强学科数量最多的高校。清华大学有13个学科跻身世界前十，是中国内地高校中前十名学科最多的高校。

据悉，软科中国最好学科排名的指标体系包括人才培养、科研项目、成果获奖、学术论文、高端人才5个指标类别，下设16个指标维度，共计50余项反映学科竞争力的客观量化指标。排名数据全部来自第三方数据源，如教育部、科技部、国家自然科学基金委员会、国际和国内文献数据库等。

(责编：何淼、熊旭)