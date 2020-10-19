产教融合呼唤“灵活”顶岗实习

“去年，我们和区里申请开设3个‘精工班’，年前，公司12个部门筛选了产品检测、仓储物流、基础管理等136个岗位，讲师下足功夫备课，就等着学生来。制定循序渐进的人才计划，学生大一进企业，了解企业文化，大三再上生产线……”近日，合肥晶弘电器人力资源主管刘飞向记者介绍，近年来，企业新增冰箱生产基地，迫切需要增加高素质人才储备，但因为疫情，开课计划不得不延迟。

刘飞口中的“精工班”是合肥经济开发区在安徽省的创新举措。该区制造型企业聚集，很多企业用人规模动辄上万，对普工、技能型人才需求量大。去年6月，该区启动人力资源“蓄水池”项目，引导行业企业深度参与院校人才培养。

“蓄水池”中的“水”来自于安徽乃至全国的本科、专科职业院校，政府牵头搭建“校、企、区”三方合作平台，着重技能人才定向、双向、定制培养和储备。校企合作“精工班”，学生除了掌握常规文化课和专业课，还学习企业定制的企业文化、社会实践和职业规划课程，毕业后直接到企业高质量技能岗工作。

“有的企业今年订单多，需要实习生，下一年可能订单波动。还有的学校实习生较零散，企业很难进行系统培养。”合肥经开区人力资源中心副主任郑静介绍，针对这些问题，政府的初衷就是搭建长久、稳定的平台，整合校企优质资源，改变以往点对点的单一合作模式，保证学生培养、输出不断档，目前“蓄水池”有11家企业入驻。

但疫情对“蓄水池”项目带来冲击，学校延期开学，导致1-5月的校企合作“几乎为零”。“我们一直和学校保持联系，同时了解企业用工人数波动，做好服务。”郑静告诉记者，接下来，项目将不断调整操作办法，最大限度抹除疫情影响。

这些天，刘飞一直和安徽水利水电职业技术学院等学校对接，希望安排学生到企业参观，进行课程培训。“随着生产规模扩大，企业明年可能会面临缺人，希望‘精工班’早日开班。”刘飞说。

今年以来，海尔智家合肥工业园人力资源高级经理柯艮东也没闲着。疫情高峰期，海尔生产吃紧，但由于疫情防控规定，企业和合肥理工学校合作的7个精工班不得不暂停，同时，在全国招募的近1000名机电、计算机专业实习生也不能按时上岗。

对此，企业采取多种方式自救，把岗位“共享”给辖区内外企业。随着疫情形势好转，该企业90%实习学生陆续返岗，“精工班”合作院校又输送了180名实习生到空调基础操作岗位。

柯艮东注意到，也有很多没合作过的职业院校主动找来寻求实习岗位。“中职学校的学生，我们安排到技术类、基层管理岗位锻炼，高职院校学生，则先放在一线，结合个人发展意愿和评估，再派到技术和管理岗位培养。”

早在2011年，海尔就布局校企合作，将之作为灵活解决企业人力资源需求的手段。“过去，企业人才需求和学校人才培养可能是‘两条腿走路’，存在一定程度脱节。”柯艮东认为，应从新生入学开始，打开校企合作阀门，企业将有技能展现、成长空间的优势岗位亮出来，将企业和学校人才培养模式扭合在一起。

“在择业时，不要一窝蜂地扎向某一行业，适当作出新尝试，注重加强沟通、管理、创新认知等能力建设，成为企业喜欢的人才。”柯艮东也呼吁，学校应积极帮助学生拓宽视野，知晓企业最新理念，让学生了解经济体系构成、就业环境和行业趋势，避免实习、就业时遇到期望落差和压力。

他补充道，未来，企业和高职院校都应朝产教融合方向努力，合作成立产业学院，最大限度覆盖不同专业的人才培养。“也呼吁政府在产教融合方面给予更多政策支持和指导标准”。

“未来，一些痛点可能会持续存在。如中小微企业不能接收大量实习生，学生分散到很多企业，实习效果不好掌控。”陕西职业技术学院副院长段东旭则认为，职业院校要着眼于产教融合，进一步改革顶岗实习制度，努力做到教学培养和企业生产周期同步。“对老师、学生乃至家长而言，这将是一个长期的改革、适应过程”。

结合工作经历，郑静还提到：受传统观念影响，一些学校老师、学生可能“看不上”制造企业，觉得去实习就是上流水线。她呼吁，相关部门和职业教育从业者应多考量学生未来发展，从专业设置和教学理念入手，不过度追求“网红专业”，冷静分析社会产业发展，让学生清楚市场需要什么样的从业者，打造和市场接轨的职业教育。

见习记者 石佳 记者 王海涵 王豪 实习生 彭羽妍

(责编：何淼、熊旭)