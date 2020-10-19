“学而思网校”App等1211家网站平台受到网信部门约谈

新华社北京10月19日电（记者余俊杰）记者19日从国家网信办获悉，今年三季度，全国网信系统依法查处网上各类违法违规行为，累计约谈“学而思网校”App等1211家网站平台，警告954家，暂停更新489家。

国家网信办有关负责人介绍，今年三季度，各级网信部门会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站8868家，移送司法机关案件线索1569件。有关网站平台依据用户服务协议关闭各类违法违规账号群组6.3万个。

据了解，国家网信办持续加强对省级网信办的指导，通过约谈整改、行政处罚、公开曝光等措施，压实网站平台主体责任，营造清朗网络空间。

针对“新浪微博”“豆瓣”“网易云音乐”等网站平台履行主体责任不力，对其用户发布的信息未尽管理义务等问题，北京、广东、浙江等地网信办分别依法予以罚款等行政处罚。

针对“学而思网校”App存在低俗视频、教唆早恋内容等突出问题，北京网信办会同属地教育主管部门，依法约谈网站负责人，责令其限期整改，完善信息安全制度，加强内容审核，切实履行主体责任。

此外，“中国法制报道网”“华夏导报”等一批无资质从事互联网新闻信息服务且违法情节严重的网站，“澳门金沙”等一批赌博网站，以及“央视民生”等一批侵权假冒网站，均受到关闭处理。

据介绍，各级网信部门将持续加大典型案件查处力度，严厉打击网上传播危害国家安全的信息和行为，依法查处网上其他各类违法信息和行为，切实维护网络信息安全，营造清朗网络空间。

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