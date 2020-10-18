陕西财经职业技术学院举办“总结办学经验 提升办学实力”研讨会暨建校60周年庆祝大会

人民网北京10月18日电，陕西财经职业技术学院（下称陕财职院）于16日举行“总结办学经验 提升办学实力研讨会”暨建校60周年庆祝大会。中共陕西省委教育工委副书记、省教育厅副厅长刘建林出席活动并讲话，陕财职院党委书记张志华主持会议。

中共陕西省委教育工委副书记、省教育厅副厅长刘建林（校方供图）

刘建林对陕财职院60周年校庆表示衷心的祝贺，对学院改革发展各项工作和取得的成绩充分肯定。他希望学院以建校60周年为契机，认真总结办学经验，以更加开放的视野，勇于改革的精神，创新发展的理念，全面提高办学质量，继续努力争创一流。

对于学院的改革建设发展，刘建林提出三点要求和希望：一要守住立德树人根本任务，培养新时代需要的合格建设者和接班人。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对教育的重要论述为指导，始终把培根铸魂作为育人的根本目标，努力培养有理想、讲政治，有素质、讲奉献，有文化、讲学习，有能力、讲贡献的时代新人。二要坚持内涵发展，推进职业教育现代化。要抓紧职业院校“双高”计划建设，按照“办学有特色、发展有优势、工作有亮点”的新要求，瞄准“双高”校建设目标，抓好顶层设计，细化工作举措，促进教育教学和管理方法的变革，全面提升治理体系和治理能力的现代化。三要主动服务国家战略，深化教育教学改革。要进一步融入“一带一路”发展战略和新时代西部大开发格局，深化产教融合，促进人才培养的供给侧和产业需求侧的全方位深层次融合，创造职业教育的陕西经验的陕财理念。

陕财职院党委书记张志华（校方供图）

陕财职院院长程书强表示，学院60年来扎根三秦大地，传播文化、启迪思想、引领社会，取得了显著的成绩。特别是近年来，学院坚守立德树人根本任务，坚持德技并修、德能并重，大力实施厚德育人工程，师生在各项竞赛中屡获大奖，毕业生就业率、专升本上线率稳居全省高职院校前列，人才培养质量稳步提升；持续深化教育教学改革，以群建院、调整专业结构、构建线上线下一体化教学模式，加大高层次人才培养和引进力度，加强科研工作，内涵建设不断提升；稳步推进开门办学、开放办学和国际化办学，构建多元办学格局，进一步激发了办学活力，凝聚了改革动力；扎实推进内部管理改革，完善考核奖励办法，学院作风建设和管理效能不断提高；加大基础设施投入力度，办学条件持续改善；坚持以人为本，想师生所想、急师生所急，师生的获得感、幸福感持续增强。

陕财职院院长程书强（校方供图）

陕西省财政厅、工信厅、咸阳市政府有关领导，兄弟院校、企事业单位、校友代表，全体教职员工和学生代表等600余人参加会议。

据了解，围绕“总结办学经验 提升办学实力研讨会”暨建校60周年，陕财职院筹划开展了“万张图片忆校史”“千名学子秀才艺”“百名校友展风采”“办学成果展”等一系列活动，举办了专业建设、信息化建设、发展规划等近十场研讨会，组织了座谈会、书画展、趣味运动会等20多项活动，展现了师生爱校、荣校、兴校之情。

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