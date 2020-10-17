北京多位知名教育家入选首届教育部基础教育教学指导委员会委员公示名单

人民网北京10月17日电 据教育部网站消息，近日，首届教育部基础教育教学指导委员会委员名单开始公示，李烈、李希贵、李明新、沈杰、窦桂梅等多位北京知名教育家榜上有名。
以下是完整公示名单：
（按姓氏笔画为序）
主任委员
王 湛 （男）教育部原副部长
副主任委员
尹后庆 （男） 上海市教育学会
李 烈 （女）北京市正泽学校
李希贵 （男）北京十一学校联盟总校
吴岳良 （男）中国科学院
张志勇 （男）北京师范大学
张卓玉 （男）山西省教育厅原副厅长
唐江澎 （男）江苏省锡山高级中学
董 奇 （男）北京师范大学
韩 震 （男）北京师范大学
廖文科 （男）教育部体卫艺司原巡视员
委 员
马 军 （男）北京大学儿童青少年卫生研究所
王 雁 （女）北京师范大学
王 蔷 （女）北京师范大学
王 磊 （女）北京师范大学
韦志榕 （女）人民教育出版社原总编辑
毛 杰 （女）河南省教育厅
叶小兵 （男）首都师范大学
朱卫国 （男）江苏省教育学会
任学宝 （男）浙江省教育厅教研室
刘宝剑 （男）浙江省教育考试院原副院长
刘恩山 （男）北京师范大学
刘益春 （男）东北师范大学
李 雯 （女）北京教育学院
李天顺 （男）中国教育学会
李明新 （男）北京小学
杨 力 （男）中央美术学院原党委书记
辛 涛 （男）北京师范大学
沈 杰 （女）首都师范大学附属中学
张卫国 （男）西南大学
季 浏 （男）华东师范大学
郑永和 （男）北京师范大学
郝芳华 （女）华中师范大学
胡钦太 （男）广东工业大学
顾建军 （男）南京师范大学
钱旭红 （男）华东师范大学
徐长发 （男）中国教育科学研究院原党委书记
曹全路 （男）天津市教育学会
戚万学 （男）曲阜师范大学
游旭群 （男）陕西师范大学
窦桂梅 （女）清华大学附属小学