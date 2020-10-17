写在滇西大地上的脱贫攻坚“高校样本”

“同济给我们修好桥铺好路，我们再也不用为出门担心了！”云南省大理州云龙县诺邓镇永安村的杨奶奶，拉着同济大学校长陈杰的手激动地说。

“虽然公路就在江对面，但是因为没有桥，我们到镇上去赶街、办事要绕远，趟着河床走过去，来回要多走两三个小时，一到雨季四五个月出不了山。现在有了新桥，几分钟就到了对面公路上。”你一言，我一语，望着远处刚刚通车的永济新桥，陈杰一行同乡亲们围坐在杨奶奶的屋里唠起了家常，窗外天高云淡，院子里绿油油的青葡萄坠满了架子，门口的石榴树长得正好。

永济新桥开通仪式现场，同济大学校长一行和村民们合影。江平 摄

说起同济大学，云龙县上到耄耋老人、下到童稚小儿几乎无人不知。自2013年以来，根据教育部统一部署，同济大学定点帮扶云南省大理白族自治州云龙县。在校地双方的共同努力下，云龙县的贫困发生率从2014年的28.1%降至2019年的1.35%。2020年5月16日，云龙县宣布退出贫困县序列。

在脱贫攻坚进入决战决胜的关键时期，同济大学积极发挥人才智力与学科优势，着力在规划编制、教育扶智、医疗服务、产业支持等方面精准施策，用实际行动在滇西大地上书写脱贫攻坚的“高校样本”。

精准规划 改善公共服务帮到心坎上

云龙县位于云南省大理白族自治州最西部，地处横断山脉南段“三江并流”纵谷区腹地，总面积4400平方公里，其中98%以上为山地，人们世代生活在高山峡谷之中，曾是集“民族、山区、贫困、偏远”为一体的国家扶贫攻坚重点县。

习近平总书记在云南省大理州考察时指出，“新农村建设一定要走符合农村实际的路子，遵循乡村自身发展规律，充分体现农村特点，注意乡土味道，保留乡村风貌，留得住青山绿水，记得住乡愁”。

如何为云龙县规划出一条适合自身发展特点的城镇化道路？同济大学首先想到了自家的传统强势学科——城乡规划。学校率先选派规划、环境、材料和新农村建设领域的专家赴云龙实地考察，厘清了云龙县扶贫开发过程中面临的现实障碍和瓶颈问题，并与云龙县协商明确了“规划引领、重点突出、整合推进、精准帮扶”的扶贫方针，以城乡规划统筹各项扶贫工作。

2013年7月，同济大学组织开展《云龙县县城总体规划》和《云龙县漕涧镇总体规划》的编制工作。规划将其县城定位为县域的服务中心，不发展大规模工业，集中打造美丽宜居白族特色小城，以旅游、文化等服务设施建设带动县城周边区域的发展。这种城镇化路径避免了大规模的基础设施投入，将有限的资金用于核心带动地区和民生项目。

在明晰的规划指引下，校地两方发挥一张蓝图干到底的精神，八年间日拱一卒，以滴水石穿的韧劲改变了昔日云龙县的落后面貌。

云龙县辖下的永安村分布在沘江峡谷两岸，江水阻隔给两岸群众的出行和生产生活造成了极大不便。2019年陈杰带队考察到此后，决定把解决交通出行、改善基础设施和改善人居环境作为帮扶的重点，募集资金260多万元建设永济新桥。今年六月份正式落成通车，这座桥解决了云安旧宅、罗坝山等4个村民小组500人的出行困难。

时隔一年，陈杰再次带队来到永安村，这里的变化有多大？

“去年五月份，我第一次来到永安村，山上全部都是土路，路旁就是悬崖。只能乘坐越野车上山，其他车根本上不了路。我们的车在后面行驶，只能看到前面车扬起漫天尘土，看不见车的影子，路况非常危险。今年我们再次拜访永安村，是乘坐面包车上山的，道路全部硬化。去年老乡们驾着毛驴驼着农产品去赶街，今年我们看到村民院子里停着小汽车……这些都是我们同舟共济、携手相助的有力见证。”陈杰感慨地说。

同济大学校长一行在西罗坪隧道施工现场 江平 摄

永济新桥让永安村村民走向了小康生活，而即将贯通的4条高速公路则为云龙县经济社会发展插上腾飞的翅膀。没有高等级公路一直是云龙县各项事业尤其是产业发展的瓶颈。《云龙县县城总体规划》从促进城镇布局出发，修正了云南全省高速路网云龙段方案，精心设计了县域高等级公路网。2016年11月，大理—漾濞—兰坪段高速公路正式开工，将云龙县段包含在内，云龙县实现了高速公路“从0到1”的突破。在同济大学的推动下，云龙县2022年将实现4条高速公路贯通，成为滇西交通枢纽，彻底改变云龙交通困阻的现状。

同济大学校长陈杰一行在西罗坪隧道监控中心了解工作 江平 摄

六月的云龙县人民医院，一年两次的“同济·云龙医疗周”活动正在如火如荼地举行。同济大学附属同济医院的医师通过手术演示、教学查房、疑难病例讨论、专科义诊等多种形式开展医疗服务。7年来，附属同济医院、东方医院、肺科医院、口腔医院累计选派专家17批次170余人次赴云龙举办医疗帮扶活动，培训当地医生3200余人次，为云龙县打造了一支带不走的医疗队伍。

“现在到云龙县，可以看到最好的房子就是学校和医院。在同济大学的帮扶下，我们县人民医院硬件设施和医疗水平不断提升，从基础较弱的‘差生’变成了排得上号、拿得出手的‘新名片’。从高速公路到教育医疗再到我们的文化场所，群众的满意度和幸福感不断提升。”云龙县县委书记段冬梅说。

陈杰校长一行在云龙县人民医院现场听取学校对医院的帮扶情况 江平 摄

产业造血 因地制宜拔穷根

隐匿在云龙县城以北深山里的诺邓，曾经是盐马古道的中心，这片风水宝地拥有“太极锁水”的震撼奇景。近2000年历史的盐井是大自然的馈赠，盐与火腿的完美结合让诺邓火腿因《舌尖上的中国》而名扬四海。除了“千年一味”的诺邓火腿，云龙县的麦地湾梨、云龙茶、诺邓黑猪、云龙矮脚鸡等特色有机产品也先后获得国家地理标志产品认证，还有核桃、黑木耳、蜂蜜等众多原生态绿色农产品……这些特色农产品只要加以利用和推广，便可蜕变成云龙人民脱贫致富的“金钥匙”。

然而，云龙县高山深谷的地理环境制约了农产品走出大山，走进千家万户的步伐。山鸡肉质鲜嫩，但过高的运输成本让合作社与饲养农户无法承受；大栗树茶浓重醇厚，但推广力度不够难以带动茶农增收致富……为此，同济大学建筑与城市规划学院联手经济与管理学院，为云龙优化完善产业规划方案，厘清产业发展重点，突出发展高原生态农业，用“互联网+”和品牌推广等方式促进基础产业增值。

走进当地龙头企业——云龙县丰农农业开发有限责任公司生产车间，调研团察看了新建的粗粮加工生产线，了解疫情期间农特产品销售情况。2016年起，同济大学以销售扶贫为牵引，在原料加工生产、线上线下销售、后期管理服务各环节开展精准帮扶，推动丰农公司整合带动当地70多家企业、合作社和上千户贫困群众，实现“从田间到餐桌”的产业链上下游贯通，促进当地特色产业发展壮大。2020年，同济大学将继续加大帮扶力度，投入90万元支持种植、养殖专业合作社建设，并将于8月组织当地管理干部和农村产业带头人赴同济大学乡村振兴学院（黄岩）开展专项培训。

云龙县因“澜沧江夜覆云雾，晨则渐升如龙”而得名，其奇丽壮阔的高山峡谷风貌令人流连忘返。县内有13个古村落被列入国家级传统村落名录,其中，诺邓村是滇西北地区年代最久远的村落之一，有千年白族村的美誉。

2016年，云南省提出三年行动计划发展全域旅游。在利好政策的引领下，同济规划团队编制了《云龙县全域旅游规划》，深挖人文资源价值，重新整合自然资源优势，盘活旅游产业资源。重点打造县城旅游服务中心、天然太极景区和诺邓火腿小镇。同时加快盐马古道国家步道的基础建设和宣传推广，建立特色村庄旅游引导体系。目前诺邓古村、天然太极、虎头山等景区基础设施正逐步建设完善，累计投资达2.29亿元。旅游从业人员大幅增加，年均游客增长30%左右， 2019年全县接待游客126.87万人次，实现旅游收入9.8亿元，同比增长63.5%，占GDP的13.8%，旅游经济呈现出强劲的后发优势。

陈杰校长一行与同济大学研究生支教团云龙分团的合影 江平 摄

教育扶智 留住乡愁播种梦想

2019年7月18日，一封来自云龙县第一中学的喜报在县里炸开了锅。

“云龙县关坪乡自新村宅后登组的农家学子杨敬笔，历经三年苦读，在沪滇帮扶、国家高校专项计划的助力下，被同济大学工科实验班录取，圆了云龙一中人多年的同济大学梦。”

这个消息给云龙县百姓们带了极大的鼓励和震撼，因为大家对同济大学、同济师生太熟悉了。支教老师、学生夏令营、驻村干部、调研专家……同济人在云龙县用真心换真情，形成了一个响亮的品牌。

习近平总书记强调，“扶贫先扶志”，“贫困地区完全可能依靠自身的努力、政策、长处、优势在特定领域‘先飞’，以弥补贫困带来的劣势。”2014年和2016年，同济大学先后在云龙县团结中学、长新初级中学设立支教点。6年来，已有30名同济研究生在当地开展支教服务，持续接力，补齐当地师资短板，促进了当地教育教学质量的提升。

乡村振兴离不开文化建设，教育扶贫更应关注文化传承。早在2013年，同济大学学生彭婧，因暑期社会实践第一次来到诺邓古村，在开展村落调研时发现诺邓乡土文化资源丰富，但当地青少年对家乡文化知之甚少、对家乡发展不甚关心。虽然当地教育硬件设施在多方努力下已得到较大改善，但素质类课程，特别是乡土文化教育课程极度匮乏。于是彭婧组建起美丽乡愁公益团队，以乡土文化教育为切入点开展了持续6年的系列教育活动，出版《诺邓乡土文化读本》，并形成可推广复制的操作工具包。在2018年夏天，美丽乡愁公益团队还引导村里22名儿童办了一场《我的未来我的家》线上线下展览，孩子们化身诺邓形象大使为观众讲解家乡文化，吸引了300余名观众到场、线上关注达到6万人。

2019年春天，在千里之外的同济一·二九大楼中，一座梦想教室主基地落成，将服务于向乡村输送优质教育资源，以教育扶贫推动乡村振兴。第一堂三地互联的梦想课堂从同济发射，走进江西瑞金叶坪中学和云南云龙团结中学，同步开展授课。梦想课堂融合乡村基础教育与当地特色文化，开展“寻乡”“知乡”“守乡”三个阶段课程，通过问题导向式课程培养学生学以致用的能力，为孩子讲述乡村故事，陪伴孩子做乡村守望者。一年来，梦想课堂开展授课百余场，覆盖学生5000余人次。

同济大学校长一行与梦想课堂的学生们交流 江平 摄

教育精准扶贫是阻断贫困代际传递、变“输血”式扶贫为“造血”式扶贫的核心举措。2020年，同济将继续为云龙一中建设2间智慧教室，让网络技术走进课堂，开启教学方式方法的变革，使云龙学子得到更优质的教育。

一间间梦想教室在云龙县中小学落成、投入使用，一门门带有同济烙印和同济温度的特色梦想课程，跨越千里，传输到当地中小学生眼前。云龙孩子们几乎都有一个共同的梦想——长大了要到同济去上学。同济大学不但让孩子们有了可供追逐的梦想，更为云龙县注入了脱贫攻坚的内生力量。

“凡作事，将成功之时，其困难最甚。”目前，我国脱贫攻坚已取得决定性成就，教育脱贫攻坚也到了最后冲刺时刻，高校正在扶贫与扶智的过程中，用实际行动将论文写在祖国大地上。

(责编：杨光宇)