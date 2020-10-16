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北师大筹建未来设计学院 今年起招收艺术硕士

2020年10月16日21:14  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月16日电（孙竞）记者今天从北京师范大学了解到，该校日前正式推出未来设计创新研究中心。未来设计中心是成立于2019年11月的研究型实体中心，并担任筹建北京师范大学未来设计学院的工作，学院有望在2021年上半年正式成立。

北京师范大学副校长王守军介绍，未来设计中心将发挥文理综合优势，聚焦解决国家重大需求的设计项目与应用研发，与国际一线设计院校和国内优秀知名企业的对接与合作。中心将工作根植于艺术与科技的交叉领域，通过在人文、艺术、设计、科技、社科等领域广泛的跨界合作，以及研究、教育、实践一体化，形成以学科互补、问题驱动、项目导向为特色的教学理念。面向未来，中心明确提出设立“未来生活方式”、“艺术与科技”、“未来设计教育”三个研究方向。

此外，未来设计中心将立足大湾区，成为未来创新设计窗口、未来设计师展示平台的“双创”基地。同时，中心成立的“未来设计种子基金”，专项用于扶持全球领域10-15个设计师和设计项目，每个项目支持50-200万资金不等，开启未来设计种子计划。

2020年9月，北京师范大学珠海校区正式面向社会招收艺术硕士（设计方向），计划招生30人，由艺术与传媒学院和未来设计学院（筹）联合培养，学制3年。授课地点兼顾北京校区、珠海校区，采取移动课堂模式，丰富教学场所和实践基地。 同时，该项目设有奖学金和海外游学交流计划，覆盖比例约占录取人数的50%以上。

(责编：孙竞、胡永秋)
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