中央美术学院院长范迪安：美育是学生全面发展不可缺少的必修课和“营养基”

人民网北京10月16日电 （记者 郝孟佳）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。今日，教育部举办新闻发布会对文件进行解读。

中央美术学院院长范迪安表示，学校美育是立德树人的重要载体，美育是要对学生的思想素质、人文修养、审美能力、精神境界全面培养，所以美育是学生全面发展不可缺少的必修课和“营养基”，肩负着培养担当中华民族伟大复兴大任的一代新人的重要使命。

“从全国范围看，美育师资在数量上还有相当大的缺口，在质量上更需要加强提高。”范迪安说，在三年行动计划里面，首先要加大美育师资的培养力度，提高美育教师的质量。在美育教师的师资培养过程中，要考虑到美育具有跨学科的性质，又有实践性的特点，要赋予学生认识美、鉴赏美、表现美、创造美的全面能力素养。

范迪安建议，由教育部和各地教育主管部门举办不同层次的美育师资培训班，争取在较短时间内能提高全国美育师资队伍的整体素质和水平。

范迪安认为，艺术院校也应该要发挥作用，因为艺术院校有比较完备的学科体系，有比较厚实的理论研究成果，还有丰富的各种艺术门类的教学资源。“艺术院校除了做好自己的工作外，还有责任为各级各类美育师资的培训做出应有的贡献，尤其要把艺术院校的资源向西部地区、边远地区倾斜。”

此外，范迪安还说，美育的教材编写要扎根中国，体现国家和民族基本价值观，构建大中小一体化美育教材体系。尤其是学校美育教材如何体现中华美育精神，把博大精深的传统文化变成美育教学的资源，这也是实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的一项重要工作。“美育教材的编写要更多体现新时代的特点，体现思想性、人文性和实践性，而且这些教材还要让学生在不同的阶段能够喜欢。”

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