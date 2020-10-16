李雪琴受追棒 颠覆了名校高材生的“精英人设”

最近，随着脱口秀的大火，我的朋友圈里忽然多了好几位李雪琴的粉丝。她的表演方式松弛且接地气，笑料出其不意又耐人寻味，似乎不太符合传统意义上的名校“精英人设”。不同于其他北大毕业的同学，李雪琴的职业道路有些另类：她没有做过一天朝九晚五的工作，而是拍短视频、做网红，随后又成为脱口秀领域的一匹黑马。

人大毕业生弃40万元年薪学做小面、清华毕业生以说相声为业、海归硕士应聘汽车维修工……不难发现，无论是在新闻报道还是身边案例中，高材生的人生选择正越来越多元，“不走寻常路”的情况更加常见，指责这是“误入歧途”“人才错配”的观点也逐渐失去市场。

其实，高材生开拓新的职业方向，是社会发展和进步的必然。站在大学的平台上，人生的更多可能性被铺展开来，职业驴友、区块链工程师、脱口秀演员等新型职业的出现，也让更多人找到了真正的志趣所在。

与此同时，不少人在本专业摸索和学习后，会发现既定的单一人生轨道并不适合自己。比如，我身边就有朋友在金融领域实习后，毅然选择离开这一外表光鲜的行业，因为天天熬夜与数字打交道的日子，实在不是他理想中的工作状态。社会愈加开放包容的就业观念，大学培养的独立思考和判断能力，都赋予了这些高材生不随波逐流、敢于遵从内心的勇气。

高材生选择另类职业道路，也能给这些行业本身带来革新性力量。他们完全可以像一条条有力的“鲶鱼”，带着异质化的知识结构和思维方式，为所在领域开拓新的发展思路。

在北大学习广告专业的李雪琴，就以“非典型”的表演方式，刷新了人们对脱口秀和网红的认知。无论是讲述与老板的相处日常，还是展现年轻人在大城市中的心理状态，她的脱口秀都不只是廉价笑料的堆叠，而是以一种黑色幽默的方式植入思考、传达观点，进而推动了脱口秀乃至整个喜剧行业的自我迭代。这样的选择是人尽其用而非人才错配。

高材生丰饶的知识背景和视野，甚至具有重新定义行业的强大力量。在许多人眼中，时尚往往与外表、消费主义相挂钩，与思想性关联甚少。而某位政治学博士出身的知名品牌掌门人，则通过她的尝试颠覆了人们对时尚的固有认知。她用服装设计传达反潮流的生活态度，将建筑、科技、艺术等领域的内容融入秀场中，让人不由陷入哲学思考的兔子洞里。从政治学到时尚业，没有人能说她的这一另类选择是种“浪费”。

因此，社会乐见高材生的多元职业选择，这既体现了对个人自由的基本尊重，也能为各个行业的发展更新提供更多可能性。当年，北大毕业生陆步轩选择卖猪肉，不仅实现了个人事业的成功，也为行业探索出了具有实效的经营和营销理念；不久前，中科院博士后当“辅警”从事DNA物证检验，无疑能为破解疑难案件、提高办案效率添砖加瓦。

在许多基础性行业亟待转型升级的当下，需要的正是这些新鲜血液的跨界融入。打破传统的职业偏见，尊重高材生看起来比较另类的职业选择，或将实现个人发展和行业进步的共赢。

任冠青

(责编：何淼、熊旭)