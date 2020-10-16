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纠偏追求升学率倾向 需全社会共同参与

2020年10月16日08:15  来源：中国青年报
 

日前，中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》。该方案指出：要坚决纠正片面追求升学率倾向；各级党委和政府要坚持正确政绩观，不得下达升学指标或以中高考升学率考核下一级党委和政府、教育部门、学校和教师，不得将升学率与学校工程项目、经费分配、评优评先等挂钩，不得通过任何形式以中高考成绩为标准奖励教师和学生，严禁公布、宣传、炒作中高考“状元”和升学率；对教育生态问题突出、造成严重社会影响的，依规依法问责追责。

近年来，纠正片面追究升学率倾向，树立科学教育观、正确政绩观，早已成为一种社会共识。不过，在现实中，攀比升学率的情形依然十分严重。一些地方教育行政部门奉行升学率第一的原则，进行各种“隐形排名”，并把这种排名作为学校获取资源、利益多少的依据。一些地方“明修栈道，暗度陈仓”，不让以中高考成绩为标准奖励教师和学生，就改成补贴；不让宣传中高考“状元”，就宣传“优胜者”“高分考生”……各种花样的操作，传递出的，依然是“唯升学率”的偏差教育理念。

这种情况的出现，当然有其客观原因。一方面，这些年来，不少地方党政有关负责人、教育管理者将升学率作为地方政绩，致力于把各种优质资源堆到某些名校。这种罔顾教育资源均衡化原则的做法，导致学校之间的鸿沟越来越大，典型的例子，就是时下一些地方涌现出来的“超级中学”现象。这些超级中学不仅对地方优质生源形成了“虹吸效应”，损害了教育公平，也未必有利于优质生源的个人成长。

另一方面，对升学率的片面追求，也与社会上弥漫的“比拼名校、比拼职业”的风气有关。一个年轻人想要出人头地，往往必须出身于名牌大学。如何才能进入名牌大学？向上追溯，自然要沿着名牌幼儿园、名牌小学、名牌中学的路子一路“攀登”。在很多地方，基础教育已经演变为升学与非升学两条路径，这种分裂情形，本身就是适应选拔、淘汰而产生并加剧的。

当下，职场招聘中用人单位的“名校情结”十分严重，一般大学毕业的学生，在求职就业上往往备受歧视，这也传导给社会一种暗示——学校没有升学率，不能让孩子考上好大学，自然也就没法让人在未来找到好工作、获取好生活。尽管有人一直在讲“英雄不问出处”，但现实屡屡碰壁的遭遇，无疑是最有用的宣传和动员。

如今，中央决心纠正片面追求升学率倾向，确实是一件利国利民的好事，但在具体操作中，不能仅仅就教育论教育。教育问题从来不仅是校园之内的问题。培育什么样的人才，如何让人才涌流，以满足国家民族的长远利益、长远发展需要，是一个大命题。唯有扩大社会参与，从源头治理教育问题，找到其社会病灶，才能标本兼治，取得更好的实效。

其一，各地要把优质教育资源均衡当做一项硬性任务来完成，从教育投入、教师队伍、教育生态等多方面发力，普遍提高中小学教育的质量，减轻家长的焦虑心理，在此基础上，逐步改变攀比升学率的情形。学校与学校的竞争，应该是多维度的，而不仅仅聚焦在分数、升学率上。

其二，各界还应共同扭转“名校崇拜”的社会风气。具体讲，举凡在公务员招考、事业单位招聘还是企业选人，都应该唯才是举，而不是将985、211或者双一流等等作为必要条件。读书成才，并不是只有名校毕业的才是人才，人才的评价体系丰富了，多样了，则必然会传递给中小学阶段以更积极、更正向的信号。学生也好，家长也好，相应地也会更加追求成人成才，而不是名校和升学率。

斯远

(责编：何淼、熊旭)
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