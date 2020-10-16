教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰：体育教育要教会、勤练、常赛

人民网北京10月16日电 （记者 郝孟佳）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。今日，教育部举办新闻发布会对文件进行解读。

据悉，《意见》按照两个时间节点明确发展目标。一是到2022年，即通过两年的努力，学校体育教育质量全面提高，育人成效显著增强，学生身体素质和综合素养明显提升；学校美育取得突破性进展，育人成效显著增强。二是到2035年，基本形成全覆盖、多样化、现代化、高质量的具有中国特色的社会主现代化学校体育、美育体系。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，两个文件都明确界定了体育和美育教育教学活动的目标和价值以及由这个目标和价值所引申出来的体育和美育的教学改革的要求。从体育来讲，学校体育涉及三个大的方面：教会、勤练、常赛。

一是要教会。长期以来，我们并没有把体育课的教学要教会学生什么，或者要教会他达到什么样的目标作为教学的要求。而这次的文件就明确提出来从学校体育教学改革的方式和内容来讲，要立足于教会学生健康知识，教会学生基本的运动技能，还要教会学生专项的运动技能。

二是要勤练。勤练就意味着学校体育除了课堂教学之外，还要组织经常性的课余体育训练、课余体育锻炼，要让学生去熟练在课堂上学到的健康知识，要去熟练基本运动技能和专项的运动技能。

三是常赛。很多人认为体育竞赛是少数人的运动，而这次的文件把面向人人的体育竞赛作为体育课程内容的一个重要组成部分，也就是说，体育课就包括体育竞赛。如果没有体育竞赛，体育课就上的不完整。“体育竞赛是学校里每一位同学都应该参与的一件事，学完体育一定要参加体育竞赛。只有参加体育竞赛，才能够实现学校体育锤炼意志、健全人格的功能。”

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