“汉语桥”世界大学生中文比赛30强出炉：追梦中文 不负韶华

德国赛区参赛选手海洋（中）在录制的参赛视频中介绍自己。

来自奥地利的公孙妮可在录制的参赛视频中讲述自己和中文的缘分。

日前，第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球入围赛30强名单及第十三届“汉语桥”世界中学生中文比赛资格赛全球30强名单出炉。在接下来的比赛中，选手们将继续展开角逐，挑战自我。

受今年新冠肺炎疫情影响， “汉语桥”比赛于9月至12月在线上开展。据教育部中外语言交流合作中心副主任赵国成介绍，今年的“汉语桥”比赛联合央视频采用5G“云录制”创新节目制作模式，搭建了新颖的语言交流平台。从预选赛一路走来，来自五大洲的选手在“云赛场”上，讲述了和中文相遇相知的故事。

“中文改写了我的人生”

“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回……”来自埃及的参赛选手桑英杰在3分钟的短视频中，完成了诗歌朗诵《将进酒》、绕口令《玲珑塔》、贯口《莽撞人》，为观众带来了一场“中文表演秀”。

谁会想到，如今在台上说着一口流利汉语的桑英杰小时候因口吃不敢开口说话。“正是中文，它像一根点石成金的魔法杖，改写了我的人生。使我有勇气和决心追逐梦想。”回望自己的中文学习之路，桑英杰感叹道，“我最幸运的事是遇到中文，遇到了可爱的教我中文的老师们。他们非常耐心地纠正我的中文发音，帮我练习中文口语。同时，为了改变我害羞的性格，还鼓励我积极参加各种中文比赛，锻炼我的胆量。随着中文水平的提升，我的口吃也渐渐好了。”

中文不仅改变了桑英杰的人生，也为公孙妮可打开了一扇新的门。作为奥地利赛区的参赛选手，今年17岁的公孙妮可因自小常听到和中文相关的故事，便对遥远的中国十分好奇。带着这份好奇，她走进了中文世界。“学习中文帮我打开了一扇新的门。虽然中国离我那么远，但自从我开始学中文，语言交流跨越了地理距离，我结识了很多新朋友，也可以通过中文影视作品、中文书等更深入地了解中国。”

让公孙妮可感到幸运的是，在她如今就读的学校，可以学习中文。“去年，我有机会到武汉进行为期两周的交流学习。在那期间，我住在当地的接待家庭中，还和中国同学一起上课，更让我有机会近距离观察中国。”公孙妮可说。

火锅让他爱上中国美食

来自巴西赛区的选手艾力克进入了第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球入围赛30强名单，他还清晰地记得自己第一次接触中文时的感受。“我感觉自己正在面临一个巨大的挑战，当我看到中文文章中的一页时，就像是一堵汉字墙矗立在我面前。但当我每认识其中的一个汉字时，这个汉字就从墙上掉下来。我认识的汉字越来越多，它们渐渐变成了一条路，变成了一个美丽的新世界。随着我的中文学习越来越深入，这条路也越来越长。走得越远，我的学习体验越好。”一路走来，艾力克不仅认识了非常好的老师，还交到了来自世界各地的朋友，“虽然我还没有看到这条路的尽头，但是我从来都不后悔走得这么远。”

同样进入第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球入围赛30强名单的德国赛区选手海洋，在中文学习之路上已经走了很久。如今他是德国杜伊斯堡埃森大学的一名大二学生，但每周六仍然会回到母校德国伯乐中学，和中文合唱团的朋友一起学习和演唱中文歌曲。

“有一说法是中国人的口味是南甜北咸，偏偏在一口锅里得到了统一，可见中国的火锅文化，水深得很……”在参赛视频中，结束合唱团排练的海洋带着大家走进当地的一家中国火锅店。火锅不仅是海洋的最爱，也打开了他的话匣子。“这是金针菇，这是毛肚，涮的时候要遵循‘七上八下’的原则……”海洋用流利的汉语和生动的讲解道出了他对火锅的热爱以及对中国饮食文化的熟悉。用他自己的话说，正是火锅让他爱上了中国美食，爱上了中国。

入围了第十三届“汉语桥”世界中学生中文比赛资格赛全球30强、来自加拿大的参赛选手甜甜今年15岁，但她的中文学习已经坚持了12年。“别看我是个土生土长的加拿大人，但我从小就有一个中文梦，从3岁起便开始在中文学校学习。真希望有一天能到中国学习，因为那里是离我梦想最近的地方。”父母为了鼓励甜甜学习中文，常带她到中国旅行。奉行读万卷书、行万里路的甜甜在旅行的过程中还迷上了“东北话”，在参赛视频末尾更是来了句：“老铁啊，我费劲巴拉地……给点掌声吧！”

搭建沟通世界之桥

在“汉语桥”“云赛场”上，来自世界各地的参赛选手用自己的方式诠释了中文和中华文化的魅力。这也是“汉语桥”系列中文比赛举办的宗旨所在——为激发各国青年学生学习中文的积极性，增进世界对中国语言与中华文化的理解。

赵国成表示：“近20年来‘汉语桥’在时代发展的潮流中秉承初心，系列比赛受众达到了150多个国家140多万人次，被誉为汉语的‘奥林匹克’，是沟通世界的语言之桥、文化之桥、友谊之桥、心灵之桥。‘汉语桥’世界大学生、中学生中文比赛设立的初衷是希望为世界各国青少年搭建一座相互沟通、相互了解、相互学习的语言交流平台。”

抱着吉他弹唱《成都》、来自美国的参赛选手桂伟生的参赛视频在网上收获不少票数。他在大学的专业方向是国际研究和中文，喜欢三星堆博物馆中珍藏的文物，对可爱的大熊猫印象深刻，更爱中国文化的博大精深，但他最想做的是通过语言和文化交流，增进中美人民之间的了解。“今年是特别的一年，赶上了疫情，但中美关系持续健康发展仍是两国人民共同的盼望。”桂伟生说。

正如来自苏丹、在第十六届“汉语桥”世界大学生中文比赛中问鼎冠军的赵之行所言：“每年都有来自不同国家的学生参加‘汉语桥’比赛，虽然我们国家、种族、宗教、母语不同，但当我们使用中文进行交流时，内心都怀有相同的感动……我最大的愿望，是借用中文这一桥梁，用自己小小的力量去消除偏见并了解其他国家，为促进国家间的友好发展尽绵薄之力。”

（本文配图均为“汉语桥”选手参赛视频截图）

(责编：何淼、熊旭)