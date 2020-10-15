原标题：华南理工大学广州学院举办2020年首场线下综合招聘会

为深入贯彻落实《广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施》和省教育厅相关通知精神，10月13日，华南理工大学广州学院联合广州市高校毕业生就业指导中心在学校学生活动中心广场举办2020年广州市“阳光就业”高校毕业生系列招聘会华南理工大学广州学院专场招聘会，这也是疫情以来华南理工大学广州学院举办的首场线下综合招聘会。

招聘会现场（唐铭蔓 摄）

本场招聘会共吸引了120余家单位选聘英才，提供就业岗位近3000个，入场学生超过3200人次。为严格落实疫情防控要求，120家企业的百余名招聘负责人入校严格按照疫情防控管理审批流程。毕业生错峰入场，逐一测体温，会场内所有人员全程佩戴口罩，并备有酒精消毒液，每个摊位前设置一米等待线，确保参会人员之间保持一定距离。

广州市高校毕业生就业指导中心副主任彭罡到现场深入了解企业招聘和学生求职情况。彭罡对本次招聘会的组织工作给予充分肯定，并表示疫情之下首场线下招聘会为毕业生高质量就业搭建平台开了好头。广州市高校毕业生就业指导中心将与学校多合作，在采取疫情防控措施的前提下，更加有序高质量地组织好现场招聘。

现场面试（唐铭蔓 摄）

招聘会现场秩序井然、气氛热烈。毕业生积极投递求职简历，踊跃与用人单位交流洽谈。管理学院2017级人力资源管理专业梁玉怡早早来到招聘会现场。她曾担任过学生助理和学生组织干部，丰富的实习实践经验给她的简历增加不少亮点。已经参加过几轮面试的她表示，对口的实习经验是让自己脱颖而出的砝码，在面试过程中展现自信心和扎实专业知识也非常重要。

“尽管投递心仪岗位排队一个多小时，但是面对面与企业互动能让自己更加便捷、快速了解企业。”计算机工程学院2017级软件工程专业潘田海表示，明确方向，摆正心态，准备充分，多与企业交流，一定能找到适合的工作。

就业政策咨询现场（王影丹 摄）

据悉，招聘会现场还专设“征兵宣传”、“政策咨询处”、“就业创业指导服务”、“政策宣传栏”四个功能区，并邀请校内专家、退役复学学生等为毕业生详解就业政策、应征入伍政策，悉心指导简历撰写及面试应对技巧。（文/宋雪龄）

(责编：郝孟佳、熊旭)