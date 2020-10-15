2021年度中国证监会招考职位专业科目笔试考试大纲（财金类）

一、考试目的

考查考生是否具备证券期货监管工作所必需的财金专业知识和相关知识的应用能力。

二、考试内容与试卷结构

考试形式为笔试，考试时间120分钟，满分100分。

报考财金类职位的考生参加本类别的专业科目考试。财金类专业科目考试试题由以下两部分组成：

（一）证券期货基础知识

1、单项选择40题

2、多项选择15题

3、不定项选择5题

（二）专业知识—财金

1、单项选择40题

2、多项选择15题

3、不定项选择5题

三、答题要求

考试均采用客观性试题，要求考生从每题所给的选项中选择答案。考生必须用2B铅笔在答题卡上作答，在试题本或其他位置作答一律无效。

四、样题

（一）单项选择题（每题给四个备选项，其中只有一个选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选或不选均不得分）

1、下列哪个选项是国内生产总值的简称（ ）？

A：GDP

B：NNP

C：GNP

D：NI

答：（ A ）

（二）多项选择题（每题给四个备选项，其中有两个或两个以上的选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分）

1、下列选项错误的是（ ）？

A：国内生产总值简称GDP

B：国内生产总值简称NNP

C：国内生产总值简称GNP

D：国内生产总值简称NI

答：（BCD）

（三）不定项选择题（每题给四个备选项，其中有一个或一个以上的选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分）

1、下列选项错误的是（ ）？

A：国内生产总值简称GDP

B：国内生产总值简称NNP

C：国内生产总值简称GNP

D：国内生产总值简称NI

答：（BCD）

五、考查知识点

（一）经济学基本原理

1、供给与需求

掌握需求理论、供给理论、均衡价格理论、弹性理论。

2、企业理论

掌握生产理论、生产函数、成本与利润。

3、福利经济学与市场失灵

掌握一般均衡、帕累托最优、市场失灵、科斯定理。

4、宏观经济的基本指标与国民收入决定理论

掌握国民收入核算与方法、国民收入决定理论、总需求分析、总需求－总供给模型、货币与通货膨胀、失业、宏观经济政策目标与工具。

掌握评价宏观经济形势的基本变量，资本市场与宏观经济运行之间的关系；通货膨胀和通货紧缩对资本市场的影响；财政政策、货币政策和收入政策对资本市场的影响。

5、宏观经济政策

掌握宏观经济政策（财政政策、货币政策、稳定政策、政府债务、宏观经济、宏观经济政策与资本市场）。

6、经济波动理论

掌握经济波动理论（总需求、IS-LM模型、总供给、菲利普斯曲线、总供给－总需求模型、开放经济、经济周期）。

7、经济增长理论

掌握经济增长理论（索洛模型、黄金律、内生增长模型）。

8、宏观经济学的微观基础

掌握消费、投资相关理论。

9、微观经济学

掌握消费者选择理论（效用理论、消费者选择、消费者剩余、收入效应、替代效应）。

掌握完全竞争市场和不完全竞争市场（完全竞争市场、厂商短期供给曲线和长期供给曲线、生产者剩余、规模效应、不完全竞争市场、寡头垄断、价格歧视、生产要素价格的决定）。

10、本届政府的经济发展思路

盘活存量、自贸区、长效机制、负面清单等。

经济、金融工作要求。

（二）金融基础知识

1、货币供求及利率决定

掌握货币的基本概念（货币的定义及度量、货币层次的划分、货币的职能、货币形式的演变）。

掌握利率的计算、利率的分类（复利、终值、现值）。

掌握货币供给（基础货币、货币乘数、原始存款、派生存款的相关知识；存款货币创造过程）。

掌握货币需求（传统货币数量论、凯恩斯的流动性偏好论、弗里德曼的货币需求理论）。

2、金融市场及金融机构

掌握金融体系相关理论（金融市场的概念与功能、直接融资与间接融资、金融市场分类、金融中介机构、金融工具及市场）。

掌握我国金融市场（概念、分类、影响因素、我国金融机构的种类、我国金融监管机构）。

掌握中央银行相关知识（职能、资产负债表、中央银行的类型）。

掌握商业银行、保险公司、信托投资公司的主要业务；商业银行的资产、负债、表外业务。

掌握金融市场分类（证券市场、期货市场、期权市场）。

掌握金融机构风险管理相关知识。

3、货币政策

掌握货币政策的目标、工具、传导机制和中介指标。

掌握通货膨胀的成因、社会效应和有关对策。

掌握金融监管的原则、目标和手段。

掌握我国金融监管机构和职能。

掌握《巴塞尔协议》的主要内容。

掌握宏观审慎监管的主要内容。

4、财政与税收

掌握增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、印花税的主要规定。

5、外汇管理、国际资本流动及金融全球化

掌握外汇与汇率的基本概念及主要理论；汇率制度、固定汇率和浮动汇率的概念；汇率风险的概念和类型。

掌握引起汇率变动的主要因素，汇率变动对经济的影响。

掌握当前人民币汇率制度的特点和我国外汇市场的基本情况；掌握外汇管理的概念、类型和我国外汇管理制度。

掌握国际资本流动的定义、原因和类型；资本流动的作用和政府干预资本流动的手段；

掌握全球金融市场与金融体系，国际金融监管体系，主要国际金融机构的职责。

掌握我国金融业对外开放相关情况。

（三）国际金融危机

1、国际金融危机成因；国际金融危机对金融市场的影响；国际金融危机对实体经济的影响。

2、结构性金融衍生品的特征；结构性金融衍生品的创新趋势及利弊。

3、国际金融危机后的金融监管新变化，2008年全球金融危机的成因、对策及影响。

（四）证券基础知识

1、证券及证券市场概述

掌握多层次资本市场的主要内容；资本市场的概念、内涵、外延；如何正确理解多层次资本市场体系；资本市场的监管思路及展望；资本市场系统性风险的监测、预警与防范；如何将资本市场放到整个宏观经济中去发挥作用；主板市场、创业板市场、“新三板”市场及科创板市场的区别；债券市场。

掌握科创板重点服务的企业类型、行业领域、上市条件和制度设计的创新点。

掌握证券与证券市场的定义、特征和功能。

掌握证券市场参与者的构成，机构投资者的种类；各类机构投资者投资证券市场的相关规定。

掌握证券发行市场和交易市场的概念及关系。

掌握证券交易市场的分类、定义、特征和职能。

掌握证券公司的功能和主要业务种类。

掌握证券登记结算公司以及证券投资咨询公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构等证券服务机构的职能、业务范围与管理体制；证券服务机构及其从业人员的法律责任和行为规范。

2、证券产品－股票、债券、证券投资基金

掌握股票、债券和证券投资基金的概念、性质、特征和类型，股票估值和债券估值。

掌握债券及其他固定收益类产品的特征和区别。

掌握银行间债券市场和交易所债券市场的交易品种、参与主体、交易方式等基本情况。

掌握证券投资基金的定义、特征和作用。

掌握私募股权投资基金和创业投资基金的概念和区别。

掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别；交易所交易的开放式基金的概念、特点。

掌握基金管理人、托管人的概念与职责以及与基金当事人之间的关系。

掌握基金资产净值的含义；基金资产估值的概念及基本方法；基金的投资范围与投资限制。

3、证券交易

掌握证券交易的含义、种类和方式。

掌握证券交易所和证券登记结算公司的概念和职能；证券的清算与交收的主要内容。

掌握股票价格指数的概念和功能，我国主要的股票价格指数。

掌握主要国际证券市场及其股价指数。

掌握证券经纪业务、证券承销与保荐业务、自营业务、客户资产管理业务、融资融券业务的基本内容。

掌握回购交易的主要内容。

4、证券市场监管体系

掌握证券市场监管的意义、原则、目标和手段；证券市场监管的内容和证券市场监管机构的主要类型、职责；证券市场自律管理的主要内容。

5、证券市场对外开放

掌握境外上市外资股（H股）的发行、上市条件。

掌握合格境外机构投资者、合格境内机构投资者制度概况。

“沪港通”“深港通”“沪伦通”的主要内容。

（五）期货及衍生品基础知识

1、期货市场概述

掌握期货交易与现货交易、远期交易的关系；期货交易的基本特征和功能。

掌握期货交易所的性质与职能。

掌握期货中介机构的职能、性质和作用。

2、期货合约与期货品种

掌握期货合约的概念、主要设计原理。

掌握期货品种的分类；国内、国际主要期货品种。

3、期货交易、结算、交割制度与基本流程

掌握期货交易、结算、交割基本制度及交易流程。

4、套期保值

掌握套期保值概念、原理与操作原则；套期保值者的特点与作用。

掌握套期保值的种类及适用对象和范围。

5、期货投机与套利交易

掌握期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机套利的作用、原则与方法。

掌握期现套利的概念及其应用。

6、期权与期权交易

掌握期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容；权利金、执行价格；期货期权与期货的关系。

7、金融期货与金融衍生品

掌握金融期货及衍生品的概念。

掌握股指期货套期保值的种类及应用；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利的种类及应用。

掌握股指期权、个股期权、ETF期权等其他权益类衍生品，主要产品合约内容与设计原理。

掌握利率期货及衍生品相关知识。

8、期货市场监管

《期货交易管理条例》《期货投资者保障基金管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《期货经营机构投资者适当性管理实施指引》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》内容。

中国证监会人事教育部

2020年10月

来源：国家公务员局官方网站

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)