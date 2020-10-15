2021年度中国证监会招考职位专业科目笔试考试大纲（会计类）

一、考试目的

考查考生是否具备证券期货监管工作所必需的会计专业知识和相关知识的应用能力。

二、考试内容与试卷结构

考试形式为笔试，考试时间120分钟，满分100分。

报考会计类职位的考生参加本类别的专业科目考试。会计类专业科目考试试题由以下两部分组成：

（一）证券期货基础知识

1、单项选择40题

2、多项选择15题

3、不定项选择5题

（二）专业知识—会计

1、单项选择40题

2、多项选择15题

3、不定项选择5题

三、答题要求

考试均采用客观性试题，要求考生从每题所给的选项中选择答案。考生必须用2B铅笔在答题卡上作答，在试题本或其他位置作答一律无效。参加会计类专业科目考试的考生不允许自带任何类型的计算器。

四、样题

（一）单项选择题（每题给四个备选项，其中只有一个选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选或不选均不得分）

1、某企业资产总额是300万元，负债总额100万元，所有者权益总额是（ ）？

A：100万元

B：200万元

C：300万元

D：400万元

答案：（B）

（二）多项选择题（每题给四个备选项，其中有两个或两个以上的选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分）

1、某企业资产总额是300万元，负债总额100万元，以下错误的是（ ）？

A：该企业所有者权益总额是100万元

B：该企业所有者权益总额是200万元

C：该企业所有者权益总额是300万元

D：该企业所有者权益总额是400万元

答案：（ACD）

（三）不定项选择题（每题给四个备选项，其中有一个或一个以上的选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分）

1、某企业资产总额是300万元，负债总额100万元，以下错误的是（ ）？

A：该企业所有者权益总额是100万元

B：该企业所有者权益总额是200万元

C：该企业所有者权益总额是300万元

D：该企业所有者权益总额是400万元

答案：（ACD）

五、考查知识点

考生应掌握证券期货基础知识（可参考财金类考试大纲）和以下会计专业知识：

（一）会计准则及其实务运用

1、财务会计基本概念

（1）会计基本假设与会计信息质量要求。

（2）会计要素及其确认与计量原则。

2、金融工具

（1）金融工具确认和计量。

（2）金融资产转移。

3、存货

（1）存货的初始计量及发出存货成本结转。

（2）存货的期末计量。

4、长期股权投资

（1）长期股权投资的初始计量。

（2）长期股权投资的后续计量。

（3）长期股权投资核算方法的转换及处置。

5、固定资产

（1）固定资产的初始及后续计量。

（2）固定资产处置。

6、无形资产

（1）无形资产的确认及初始、后续计量。

（2）无形资产处置。

7、投资性房地产

（1）投资性房地产范围、初始及后续计量。

（2）投资性房地产的转换及处置。

8、资产减值

资产减值损失的确认和计量。

9、负债

（1）流动负债的确认和计量。

（2）非流动负债的确认和计量。

10、所有者权益

所有者权益的分类及会计处理。

11、收入、费用和利润

（1）销售商品、提供劳务的收入确认原则及其具体运用。

（2）费用确认、利润的会计处理。

12、财务报告

（1）财务报告构成及列报要求。

（2）合并报表范围确定及合并报表编制。

（3）资产负债表日后事项。

13、特定交易事项的会计处理

（1）或有事项的确认、计量及披露。

（2）非货币性资产交换认定及其确认和计量。

（3）债务重组的界定及不同重组方式的处理。

（4）政府补助的分类及其会计处理。

（5）借款费用的确认和计量。

（6）股份支付的确认和计量。

（7）所得税的会计处理。

（8）外币折算。

（9）租赁的识别及其会计处理。

（10）会计政策变更、会计估计变更和差错更正的区分及其处理。

（11）企业合并的类型划分及会计处理。

（12）购买及出售子公司少数股权处理。

（13）关联方披露。

（14）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。

（二）审计基础知识

1、中国注册会计师职业道德守则。

2、中国注册会计师执业准则。

（三）财务信息披露规范

1、非经营性损益的定义、内容及披露要求。

2、净资产收益率的计算。

3、每股收益的计算和列报。

中国证监会人事教育部

2020年10月

来源：国家公务员局官方网站

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)