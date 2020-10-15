2021年度中国证监会招考职位专业科目笔试考试大纲（计算机类）

一、考试目的

考查考生是否具备证券期货监管工作所必需的计算机专业知识和相关知识的应用能力。

二、考试内容与试卷结构

考试形式为笔试，考试时间120分钟，满分100分。

报考计算机类职位的考生参加本类别的专业科目考试。计算机类专业科目考试试题由以下两部分组成：

（一）证券期货基础知识

1、单项选择40题

2、多项选择15题

3、不定项选择5题

（二）专业知识—计算机

1、单项选择40题

2、多项选择15题

3、不定项选择5题

三、答题要求

考试均采用客观性试题，要求考生从每题所给的选项中选择答案。考生必须用2B铅笔在答题卡上作答，在试题本或其他位置作答一律无效。

四、样题

（一）单项选择题（每题给四个备选项，其中只有一个选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选或不选均不得分）

1、以下软件中，（ ）不是操作系统。

A：Windows

B：Unix

C：Linux

D：Microsoft Office

答：（ D ）

（二）多项选择题（每题给四个备选项，其中有两个或两个以上的选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分）

1、以下软件中，（ ）是操作系统。

A：Windows

B：Unix

C：Linux

D：Microsoft Office

答：（ABC）

（三）不定项选择题（每题给四个备选项，其中有一个或一个以上的选项是正确的，应试人员应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分）

1、以下软件中，（ ）是操作系统。

A：Windows

B：Unix

C：Linux

D：Microsoft Office

答：（ABC）

五、考查知识点

考生应掌握证券期货基础知识（可参考财金类考试大纲）和以下计算机专业知识：

1、计算机体系结构

2、操作系统原理

3、计算机网络

4、数据结构

5、数据库系统

6、程序设计语言

7、多媒体基础知识

8、信息安全

中国证监会人事教育部

2020年10月

来源：国家公务员局官方网站

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)