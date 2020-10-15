人民网北京10月15日电 10月14日下午，中国矿业大学党委书记刘波为全校6000余名2020级全体本科生、部分研究生上第一堂思想政治理论课。

中国矿业大学党委书记刘波为2020级新生上思政第一课（学校供图）

刘波讲课的主题是“高扬爱国主义旗帜勇于担当时代使命”。她讲述了矿大百余年办学历程中广大师生在救亡图存中诠释爱国之情、在服务国家中砥砺强国之志的感人故事，勉励新一代矿大人在时代洪流中坚定报国之行。

以学校发展历史为主线，刘波以大量史料生动阐释了矿大人的爱国情、奋斗史。在民族危亡之际，中国矿业大学的前身焦作路矿学堂为实业救国而创建，师生不惧艰险投身反帝斗争，在抗战烽火中为中国煤炭工业起步播下宝贵火种；新中国成立以来，不论身处何处，矿大师生坚持为国家煤炭行业和经济社会发展贡献智慧、培养人才；进入新时代，学校奋力开启创建能源资源特色世界一流大学新征程。2020年，面对新冠肺炎疫情，学校以极大的勇气和担当在全国率先开学复课。刘波的讲述充分展现了矿大厚重的办学历史和浓烈的家国情怀。

刘波表示，面对全面建成社会主义现代化强国这个时代“最强音”、中国能源革命这个新机遇、区域经济社会发展这个“大平台”、建成能源资源特色世界一流大学这个“大目标”，作为新时代矿大人要树立远大理想、热爱伟大祖国、担当时代责任、勇于砥砺奋斗、练就过硬本领、锤炼品德修为，从中华民族爱国主义的精神基因里汲取丰富养料，从矿大百余年办学历史中撷取不断前行的强大动力，在新时代的伟大征程中开拓进取、搏击风浪、开采光明、建设国家，勇敢担当起新时代赋予的使命和责任，为建设中国特色社会主义现代化强国作出矿大人应有的贡献！

思政课上，一代代矿大人爱国奉献、勇担使命的动人故事，引发了同学们对新时代矿大人面临的新形势、新使命、新责任的强烈共鸣与深刻思考。

“今天的课让我感受到了矿大历史底蕴，也点燃了我心中的信仰之火。我们要向张广石、孙越崎等老前辈那样，心怀家国、奋勇前行！”，孙越崎学院20级实验班宋沂霖表示。

矿业学院矿业类20-1班高若栩认为，“这堂课让我对能源行业与矿大的使命担当有了更深入、更积极的认识，我要坚持‘三永远’精神，不惧艰险、刻苦努力，努力为国家能源事业作贡献。”

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)