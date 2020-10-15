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2021年度国家公务员招考报名今起报名 计划招录2.57万人

2020年10月15日10:16  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月15日电 （记者 郝孟佳）据国家公务员局网站消息，中央机关及其直属机构2021年度公务员招考报名即将开始。本次中央机关及其直属机构公务员招考共有79个部门、23个直属机构参加，计划招录2.57万人。

考生可于10月15日8:00至10月24日18:00期间，登录“中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员专题网站”进行网上报名，公共科目笔试将于11月29日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和个别较大的城市同时举行。

本次中央机关及其直属机构公务员招考主要有四个方面特点：

一是注重服务党和国家中心工作，录用计划进一步向重点人群和重点地区倾斜。按照党中央、国务院关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的有关要求，安排1.5万个计划用于招录高校应届毕业生，促进高校毕业生就业。服务决战决胜脱贫攻坚，将8300余个计划补充到西部和艰苦边远地区县（区）级及以下直属机构，并采取降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历等措施降低进入门槛。为鼓励引导优秀人才向基层一线流动，专门设置2300余个计划定向招录大学生村官等服务基层项目人员和在军队服役5年（含）以上的高校毕业生退役士兵。

二是注重考准考实，进一步把好新录用人员政治关。坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚持把政治标准放在首位，将对考生政治素质的测查评价贯穿招考全过程，体现到报名与资格审查、笔试、面试、考察、试用期管理等各环节。对政治上不合格的考生，坚决不予录用。

三是注重精准科学，进一步提高选人质量。扎实推进分类考录，公共科目笔试继续对中央机关及省级直属机构职位、市（地）级及以下直属机构职位分别命制试题，面试更加注重反映招录机关和招考职位的工作内容、性质、特点。注重专业素养、专业能力，笔试阶段将有12个部门组织专业科目笔试，面试阶段将有49个部门组织专业能力测试。积极破除唯分取人，部分中央一级招录机关将实行差额考察，综合考试成绩、体检结果、考察情况等，按照人岗相适原则择优确定拟录用人员。

四是注重综合施策，进一步营造安全健康的考试环境。公务员主管部门进一步规范公务员考试培训市场，严厉打击助考作弊集团和培训机构涉考犯罪行为，加强对考试工作人员的警示教育和安全保密教育。按照新冠肺炎疫情防控常态化要求，在招考各环节严格落实疫情防控措施，注重运用网络、视频、大数据等信息技术手段，不断优化报名和考试服务，引导考生有序流动，最大限度降低疫情传播风险。

国家公务员局提醒广大考生，诚信是社会主义核心价值观的重要内容，是做人之本、立业之基，更是成为一名公务员的基本要求和必要条件，希望有志于成为公务员的考生，从选择报考的那一刻起，就向公务员的标准和要求看齐，自觉做诚实守信的表率，诚信报名、诚信准备、诚信考试、诚信守约，共同维护公务员录用考试公平公正的考试秩序。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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