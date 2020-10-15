深圳：筑巢引凤 做教育先行示范区

“想在参与鲜活生命的成长过程中，发现更多孩子的梦想和光亮”，从北京大学外国语学院本科、硕士毕业后，胡容来到深圳龙华高级中学，虽然入职才一年，但她已经深爱上这份职业：教育是点亮，是让一棵树摇动另一棵树。

在燕园攻读完博士学位的张佩值，也选择将深圳作为梦想起航的地方。如今，在深圳中学工作两年多，她作为班主任团队的一员，正用激情和活力探索“教育如何成人之美”，也享受和热爱着教育带给她的光荣与梦想。

“你用华年邀约人才，我用余生珍惜相遇”。正值华年的深圳是中国最年轻的一线城市，正在为全国最大规模移民城市常住人口提供基本入学保障。教育关乎一座城市的未来，这也是众多怀揣教书育人梦想的年轻人奔赴深圳的理由。

10月10日，深圳市委书记王伟中做客央视《对话》节目透露，过去3年，深圳已经拿出2200亿元用于义务教育阶段的学位建设；未来5年，深圳还将投入四五千亿元，用于新建、新提供74万个义务教育阶段学位。

5年新增74万个学位，意味着未来5年学位建设将以前所未有的速度实现超常规发展。深圳此举表明要从根本上解决年轻人的后顾之忧，通过教育公平来实现一座城市的公平与可持续发展。

“幼有善育，学有优教”

深圳建立之初，全市常住人口总量仅为31.41万人。经过40年的发展，2019年常住人口已经达到1300多万，人口增长40多倍。学者王世巍在《深圳人口变迁研究》中描述，深圳人口总量突破100万人以后，每增加100万人口平均所需的时间只有两年半。深圳常住人口的增长数量之大、增长速度之快，是世界城市人口发展之最。

深圳常住人口的平均年龄仅有33岁。人口结构年轻化，凸显的是更多的公共服务需求年轻化。早在2005年，深圳就制定了全国门槛最低的义务教育入学政策。2018年1月又出台《非深户籍人员子女接受义务教育管理办法》，入学政策进一步宽松。“幼有善育，学有优教”，这是深圳这座城市的梦想。

位于深圳市福田区的新洲中学，校园宛如花园，校舍窗明瓦亮。学生中有70%来自非深圳户口家庭，家长大多是外来务工人员。这样的城中村学校福田区有18所。2017年，福田区提出“城中村品牌学校联盟”，全区名师与城中村学校结对建立共同体，并且引导优秀教师到这些学校任教。

“只有解决了他们的子女入学问题，才能真正留住他们。”福田区教育局长田洪明说。城中村学校的学生不断开始回流。原来的福田区竹林中学和竹园小学，通过一系列的教学改革，为外来务工人员子女提供高质量的教育，使得竹林片区一跃成为福田区的优质学区。

深圳基础教育规模超过北京、上海，接近广州，但入学门槛却最低。数据显示，目前，深圳市63%的义务教育学位提供给非户籍学生，比例全国领先。不仅如此，深圳高中阶段的大门也一直面向非深户籍敞开。目前，高中阶段在校学生中，非深户籍学生比例已达40%。

深圳圆梦，要做教育先行示范区

中共中央、国务院出台《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》不到一个月，2019年9月10日，深圳市委、市政府召开全市教育大会，并发布《关于推进教育高质量发展的意见》，提出18个方面40项举措，致力打造与城市地位相匹配、中国一流、世界先进的现代教育。

2019年9月，深圳市教育局召开深圳教育先行示范研讨会并成立深圳教育先行示范专家咨询委员会，为深圳教育先行示范提出意见建议。与此同时，市教育局举办“我为深圳教育先行示范建言献策”征集活动，面向社会广泛征集意见与建议。

从2019年11月开始，深圳市教育局成立了先行示范文件起草组，起草组在教育系统内外广泛调研座谈、征集建议、汇聚智慧，系统编制了深圳教育先行示范规划纲要和高教、基教、职教、民办教育先行示范行动方案，以及《深圳市教育发展“十四五”规划》《基于先行示范区的深圳基础教育信息化发展策略研究报告》《智慧教育“云端行动计划”（2020-2025年）》《教育信息化“十四五”规划编制工作方案》等系列文件。

深圳市教育局局长陈秋明表示，深圳教育要抓住建设先行示范区的重要契机，对标一流，谋划好深圳教育的顶层设计，全力当好新时代教育改革的尖兵、创新发展的先行者，以高质量的教育发展打造民生幸福标杆，在更好为建设中国特色社会主义先行示范区大局服务中创造深圳教育发展的新辉煌。

记者 刘芳

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