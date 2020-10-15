50位青年科学家获第二届“科学探索奖”

本报电 （记者刘峣）第二届“科学探索奖”获奖名单近日正式揭晓，50位获奖青年科学家每人将在未来5年内获得腾讯基金会总计300万元人民币奖金，并可以自由支配奖金的使用。

今年的“科学探索奖”50名获奖人中，有48人拥有教授或同级职称，38人有海外一流高校、研究机构学习或工作的经历。同时，今年该奖项首次对港澳地区放开申请，港澳地区共有59人申报，最终3人获奖。

值得注意的是，今年的“科学探索奖”也非常关注女性科学家和年轻科学家的发展。根据统计，50位获奖人的平均年龄不到40岁，其中女性有5位，35岁及以下获奖人6位，最年轻的获奖者仅30岁。

作为国内首个由互联网企业设立的科技公益项目，“科学探索奖”于2018年由马化腾携手饶毅、杨振宁、施一公、潘建伟等知名科学家共同发起。奖项面向基础科学和前沿技术领域，支持在中国内地和港澳地区全职工作的、45周岁及以下青年科技工作者，每年评选产生50位获奖人。

据了解，2020年“科学探索奖”总共收到1200多位青年科学家的申报材料，经过初筛、初审、复审、终审四轮评审，产生最终获奖名单，申报人与获奖人比例约为25：1。

作为中国最具影响力的青年科技人才资助计划之一，“科学探索奖”不断扩大的知名度、影响力和着眼未来的理念，也让奖项得到了顶级科学家们的热忱参与和支持。今年，在奖项的提名、推荐、评审过程中，超过800名“两院院士”参与其中，仅在提名推荐阶段，就有13位诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖得主和100多位发达国家的院士参与，数量和2019年相比有很大增幅，体现了奖项专业性和权威性的提升。

据介绍，未来，“科学探索奖”将为青年科学家搭建跨学科互动交流的平台，还将举办重大主题的学术报告会、研讨会。受资助期间，获奖人还将按要求向评审委员会定期提交年度科研进展报告，并担任科学传播大使，定期出席必要的公益活动和科普活动。

2020年“科学探索奖”颁奖典礼将于11月14日在北京举行。届时50位获奖人将公开亮相。

(责编：何淼、熊旭)