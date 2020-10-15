加强疫情防范：留学千万条 安全第一条

根据中国驻加拿大大使馆10月10日的消息，9月底，12名在渥太华的中国留学生放松警惕，前往当地一家卡拉OK厅参加同学生日聚会，其间既未佩戴口罩，亦未保持社交距离，从而导致新冠肺炎群体性感染事件的发生。其中9人确诊，1人被送入重症监护室（现已出院）。

消息一出，立即引发国内广泛关注，这种置自身于险境的做法，不仅给学生本人与公共卫生安全带来严重风险，也让国内亲友担心不已。此次事件也给所有身在海外的中国留学生敲了警钟。

从今年年初新冠肺炎疫情全球暴发以来，许多海外留学生在大半年的时间里始终保持着精神高度紧张的防疫状态。但随着时间推移，一些人的防疫心理开始变得懈怠，殊不知，哪怕一时的麻痹大意，也很可能让之前所有为自身防疫所做的努力付之东流。

对于海外学子而言，做好防疫是真正的持久战，时刻不能掉以轻心。目前，海外新冠肺炎疫情形势依然严峻，部分国家和地区已出现疫情反弹的状况，总理特鲁多在9月23日就曾表示，加拿大已进入第二波新冠疫情。

随着新学年开学季的到来，海外留学生确诊病例数量呈增长趋势，教育部“平安留学”公众号也发布特别提醒，要求海外留学人员切勿放松警惕，进一步加强疫情防范，严格遵照当地法规和学校要求，积极配合相关防控措施。

站在留学生的角度，一些学子心理情绪压抑的表现已持续数月，的确需要合适的调节方式、需要亲友的陪伴、需要以适当的方式消解疫情期间长时间独处所带来的心理压力。但是，必须要防范聚集性感染的风险。就拿这次导致9人确诊的生日聚会来说，如果放弃线下相聚，转而变成线上庆生、遥送祝福，也不失为特殊时期里的一段难忘经历。就算非见面不可，也应该妥善做好防疫工作，戴口罩、保持安全距离。

留学千万条，安全第一条，防疫这根弦万万松不得！平安健康，才是一场庆生派对里最珍贵的礼物。

(责编：何淼、熊旭)