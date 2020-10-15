五位海外留学生的新学年

疫情之下，往常热闹的利兹街头变得安静冷清。

王艺霏摄

闫瑞正在居家学习学校提供的在线语言课程，为即将到来的正式开学做准备。

上半年疫情期间，王紫涵在澳大利亚仅剩几节为数不多的线下课程。

就读于乌克兰国立冶金大学的李博文（左）与同学在一起。

新学年开始已经一个多月，面对疫情之下的留学课堂与海外生活，学子们适应情况几何？近日，本报记者采访了5位迎来新学期的中国留学生，他们中有的人在国外，有的在国内上网课。让我们一起来看看疫情中他们的求学故事。

身在海外艰难复课

受欧洲第二波疫情强势反弹的影响，英国利兹大学大一学生王艺霏的唯一一节线下课程也被取消。她的专业是电影摄影与媒体，一年多以前到达利兹开始上预科，今秋正式入学。

人虽在国外，但上课形式同样也是自己看提前录好的课程视频。生活上，王艺霏每周会外出采购一次，其余时间就待在自己房间里。她住校内宿舍，原本包含5个单间的套间，受疫情影响只住了她与另外一名正在读博的中国学生。而在利兹街头，戴口罩的人相较疫情刚发生之时多了不少。

在对留学生涯的规划里，王艺霏原本准备多参加社团活动，认识新朋友，在大二申请公司实习机会。现在计划不得不做出调整，她转而将目光放在了一些线上实习上。王艺霏说：“这些实习的申请人数非常多，竞争压力很大，可以看出很多学生都在迫切地寻找机会，提升自身实践能力。我也一直在密切关注行业内的线上实习岗位。”

9月初，在乌克兰国立冶金大学对外经济管理专业大四学生李博文的课程表上，一些人数较少、恢复线下教学的小课被显著标记。然而，仅仅几周之后，受乌克兰新冠肺炎疫情恶化影响，大学暂时转为线上学习。在此之前，他所在的学校通过不同年级分批开学、错峰上课的方式，避免人员聚集，以此降低线下课程中病毒交叉感染的风险。

在当地，一些餐厅在疫情下艰难恢复，堂食只能分隔而坐，有的关闭了室内就餐，只提供露天服务。李博文已习惯了乌克兰疫情中的生活，进入毕业年，他需要完成论文、申请实习、考察研究生阶段目标院校等一系列工作。“自己无法改变疫情，能做的只有一步一步、按部就班地推进自己的学业计划，尽量将不利影响降到最低。”李博文说。

在线授课质量受损

王紫涵是澳大利亚蒙纳士大学银行与金融专业的大二学生，她刚刚结束回国隔离，回到宁夏老家。过去几个月里，她在澳大利亚已经上完了一个学期的网课，如今，回到国内的她又继续开始了自己第二学期的网课。

据王紫涵介绍，除一些需要用到实验室器材的专业被允许进入校园之外，蒙纳士大学其余专业的课程均调整为线上授课。

相较于线下课堂，网课的授课时长更短，往日1个半小时的小课，上网后有的变成了45分钟左右。对于压缩后的上课内容是否会知识缩水、含金量不足，甚至影响自己毕业后的文凭认可度，王紫涵难掩担忧。

“一些线上课程的效率并不高，无法面对面授课的情况下，老师也不能了解每个学生对知识的理解程度究竟如何。我们课堂上的留学生以中国学生居多，并不太爱提问，所以大多数时间都是老师在讲，互动效果不好，学生独自在线上听也很难完全集中注意力。”王紫涵说。

王艺霏也表示，自己的学习成效客观上打了折扣。“我觉得自己并没有获得与学费相对等的学习体验。一些实践性很强的摄影课程并没有从线下转为线上，而是直接取消，没有老师指导，让学生自学。坦白地说，很难令人觉得满意。”

与此同时，一些留学生的心态也在发生变化。“疫情会持续多久？这种封闭状态还要维持多久？我何时能再回到澳大利亚，开始正常的学习生活？这些事都让人焦虑。不少留学生的精神状态并不好，一些学生甚至有了抑郁倾向。我自己就是，回国前那段时间里整晚睡不着，翻来覆去地想这些事。”王紫涵说。

平衡生活、家庭与学业

今年6月，加拿大麦克马斯特大学计算机专业的“准研一”学生刘中原就接到学校通知，新学年一整年的课程都将以网课形式进行。国内上网课更安全、成本低，但学习质量难免受影响；若是去加拿大，潜在防疫风险更大。权衡对比过后，刘中原决定留在国内接受远程授课，这也是他周边不少中国留学生的共同选择。

从9月7日正式开学以来，为了配合学校授课进度，刘中原“昼伏夜出”，按课程表过起了“加拿大时间”。

在山东东营，英国曼彻斯特大学的研究生闫瑞这两周也有意识地调整为“曼城作息”。他本科就读于中国社会科学院大学，研究生申请了曼大社会学专业，将于10月26日开学。为了更好地适应英国授课节奏，闫瑞报名了在线研习班里为期两周的语言课程。据他介绍，同学中也有一部分选择前往英国上网课，以便更好地适应当地文化、语言与学习氛围。

谈及网课效果，闫瑞表示，自学能力也是研究生阶段要培养的重要能力，这需要学生能够克服外界不利影响，摆正求学心态。“居家学习，借助于网络环境，很多学习资料都能够方便获得。所以外界环境只是影响因素的一部分，归根到底还是看学生自己的用心程度。”闫瑞说。

除了学习，生活作息与家人完全不同、互相干扰，时间久了也会带来矛盾。“一天两天还好，但久而久之真的会影响到家人，他们会很难受，正常的生活习惯和节奏被打乱了。”刘中原无奈地说。“只能尽可能地想办法克服困难，尽可能地平衡生活、家庭与学业的关系，我觉得这也是培养自己解决问题能力的好机会。”

(责编：何淼、熊旭)