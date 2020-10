在日常生活中学习外语 在跨文化交流中了解世界

许多初到国外的中国留学生,常常会因为习惯于国内教育的模式,下意识地认为“学习外语”的场景多数在校园内,其实,学习留学所在国的语言往往需要有机结合校园与生活两种场景,才能起到更好效果。这里,笔者将以自己海外留学时的实际经历为例,来谈谈跨文化交流中语言学习的一些建议。

巧用通俗词语

即便曾有过出国旅行的经历,绝大多数留学生在正式开始海外学习之前,并没有长期单独在国外生活的经历,这意味着新留学生们的外语词汇积累大多来源于课堂。因此,初到国外时,很多人在交流中习惯性地使用教材上的“范例句式”——这些词句从语法上分析并无错误,但是应用于日常对话中时却不很地道。

我的一位校友曾有过一段令人哭笑不得的小故事。他几乎将英文写作的语句格式掌握得“炉火纯青”,因而在第一次出门去快餐店点单时,习惯性地对店员说:“Firstly, I would like to have A……; secondly, I want to order B……, last but not least, I would like C…….”(“首先,我想要A;其次,我想要B;最后,我想点C”)店员在听到这种“庄重肃穆”的句式后,第一反应并不是按其要求下单,而是表现得非常错愕——因为长期生活在英语国家的人并不会在点单时使用这样的句式。

这个例子其实在留学生初到国外时并不鲜见,大家迫切地想要使用标准而明确的句式进行表达,但实际效果往往差强人意。由此可以看出,在课堂以外的日常交流中接触、掌握一些通俗用语是很有必要的,一方面能让自己的口语表达变得更加地道,同时,也能更好地理解当地人所使用的“非教科书式”用语。

了解“词典之外”的意思

随着与当地人的交往不断深入,留学生常常会发现,一些本土学生常用的词语组合或是单词含义,在字典中甚至可能找不到解释。

笔者自己就有切身体会。在与外国同学合作完成一项小组作业时,因时间跨度较长,大家经常需要在线上交流。一次,在我上传了自己完成的部分作业后,一位同学在线上回复:“mint”。在当时,这个词给我造成了很大困惑,因为不论是固有印象还是查通用词典,这个词语的核心解释都是“薄荷”与“铸币”,因而放在当时的语境下实在是让人摸不着头脑。同学对我的作业究竟是满意还是不满意?我在心中打鼓。

想来想去,我决定向这位同学问出我心中的疑惑。在弄明白我的困惑后,他不禁哈哈大笑。原来,“mint”在当地通俗口语交流有“很好”“非常棒”的意思。他不曾想到,自己的一句夸赞竟让我“纠结”了大半天。

一些留学生可能会担心使用俗语词汇不够“正式”,会让对方感觉自己不礼貌。在一些较为正式的场合里固然如此,但是在日常聊天对话中,若是大量使用教科书上的“标准词汇”来遣词造句,却并不符合本地人的聊天习惯。试想一下,如果一个在中国学习汉语的留学生总是用“乘坐出租车”这种说法,而不说“打车”;说“我的配偶”“我的伴侣”,而不说“我的丈夫”“我的妻子”,这样虽然不存在语法上的错误,但却会让人明显感到用词过于刻板,不符合口语交谈习惯。

接触外文互联网拓展视野

上网,是出国后了解当地人惯常表达的另一个方式。受限于语言水平,并被固有习惯所影响,许多中国留学生即便在出国之后也更爱阅读中文网页,对外文界面“敬而远之”,这其实不利于外语学习。

在课余时间里,社交媒体是便于接触当地流行语的实用方法。笔者在留学初期与同学线上聊天时,常使用“Hello”或者“How are you”这样较传统的方式和同学展开对话,但对方打招呼时往往倾向于选择“Howdy”“What's up”,甚至是“S'up”这样的通俗词汇。最开始,我觉得这样问候不够正式,但在逐渐了解当地人的语言习惯以后,才发现这样问候恰恰显得亲切。就像在中文语境中,比较熟悉的好友间更习惯用“最近怎么样啊”来问候,而不是“你最近生活得怎么样”这种句式。

需要注意的是,不同文化间同一个网络词汇有时也可能造成误会。一个常见的例子便是国内网民在表达赞许时会用的“666”,但对于欧美国家的网民来说,这个数字更容易让他们联想到宗教传统中的魔鬼形象。另一个较多见的例子是“LOL”,留学生们看到这个词的第一反应是电子游戏“英雄联盟”,但在国外,线上聊天中使用“LOL”一般代指“哈哈大笑”的表情。留学生们在国外上网时难免会遇到此类文化差异,如若出现误会,与对方交流清楚即可,在接下来的使用中便能精准“避雷”。

在跨文化交流中,需要掌握“雅俗共赏”的能力,根据日常社交、学术写作或正式场合等不同场景适用不同的词汇搭配。留学生单就语言学习来说,更多收获常常在课堂之外。

