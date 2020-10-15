在日常生活中学习外语 在跨文化交流中了解世界

许多初到国外的中国留学生，常常会因为习惯于国内教育的模式，下意识地认为“学习外语”的场景多数在校园内，其实，学习留学所在国的语言往往需要有机结合校园与生活两种场景，才能起到更好效果。这里，笔者将以自己海外留学时的实际经历为例，来谈谈跨文化交流中语言学习的一些建议。

巧用通俗词语

即便曾有过出国旅行的经历，绝大多数留学生在正式开始海外学习之前，并没有长期单独在国外生活的经历，这意味着新留学生们的外语词汇积累大多来源于课堂。因此，初到国外时，很多人在交流中习惯性地使用教材上的“范例句式”——这些词句从语法上分析并无错误，但是应用于日常对话中时却不很地道。

我的一位校友曾有过一段令人哭笑不得的小故事。他几乎将英文写作的语句格式掌握得“炉火纯青”，因而在第一次出门去快餐店点单时，习惯性地对店员说：“Firstly, I would like to have A……; secondly, I want to order B……, last but not least, I would like C…….”（“首先，我想要A；其次，我想要B；最后，我想点C”）店员在听到这种“庄重肃穆”的句式后，第一反应并不是按其要求下单，而是表现得非常错愕——因为长期生活在英语国家的人并不会在点单时使用这样的句式。

这个例子其实在留学生初到国外时并不鲜见，大家迫切地想要使用标准而明确的句式进行表达，但实际效果往往差强人意。由此可以看出，在课堂以外的日常交流中接触、掌握一些通俗用语是很有必要的，一方面能让自己的口语表达变得更加地道，同时，也能更好地理解当地人所使用的“非教科书式”用语。

了解“词典之外”的意思

随着与当地人的交往不断深入，留学生常常会发现，一些本土学生常用的词语组合或是单词含义，在字典中甚至可能找不到解释。

笔者自己就有切身体会。在与外国同学合作完成一项小组作业时，因时间跨度较长，大家经常需要在线上交流。一次，在我上传了自己完成的部分作业后，一位同学在线上回复：“mint”。在当时，这个词给我造成了很大困惑，因为不论是固有印象还是查通用词典，这个词语的核心解释都是“薄荷”与“铸币”，因而放在当时的语境下实在是让人摸不着头脑。同学对我的作业究竟是满意还是不满意？我在心中打鼓。

想来想去，我决定向这位同学问出我心中的疑惑。在弄明白我的困惑后，他不禁哈哈大笑。原来，“mint”在当地通俗口语交流有“很好”“非常棒”的意思。他不曾想到，自己的一句夸赞竟让我“纠结”了大半天。

一些留学生可能会担心使用俗语词汇不够“正式”，会让对方感觉自己不礼貌。在一些较为正式的场合里固然如此，但是在日常聊天对话中，若是大量使用教科书上的“标准词汇”来遣词造句，却并不符合本地人的聊天习惯。试想一下，如果一个在中国学习汉语的留学生总是用“乘坐出租车”这种说法，而不说“打车”；说“我的配偶”“我的伴侣”，而不说“我的丈夫”“我的妻子”，这样虽然不存在语法上的错误，但却会让人明显感到用词过于刻板，不符合口语交谈习惯。

接触外文互联网拓展视野

上网，是出国后了解当地人惯常表达的另一个方式。受限于语言水平，并被固有习惯所影响，许多中国留学生即便在出国之后也更爱阅读中文网页，对外文界面“敬而远之”，这其实不利于外语学习。

在课余时间里，社交媒体是便于接触当地流行语的实用方法。笔者在留学初期与同学线上聊天时，常使用“Hello”或者“How are you”这样较传统的方式和同学展开对话，但对方打招呼时往往倾向于选择“Howdy”“What's up”，甚至是“S'up”这样的通俗词汇。最开始，我觉得这样问候不够正式，但在逐渐了解当地人的语言习惯以后，才发现这样问候恰恰显得亲切。就像在中文语境中，比较熟悉的好友间更习惯用“最近怎么样啊”来问候，而不是“你最近生活得怎么样”这种句式。

需要注意的是，不同文化间同一个网络词汇有时也可能造成误会。一个常见的例子便是国内网民在表达赞许时会用的“666”，但对于欧美国家的网民来说，这个数字更容易让他们联想到宗教传统中的魔鬼形象。另一个较多见的例子是“LOL”，留学生们看到这个词的第一反应是电子游戏“英雄联盟”，但在国外，线上聊天中使用“LOL”一般代指“哈哈大笑”的表情。留学生们在国外上网时难免会遇到此类文化差异，如若出现误会，与对方交流清楚即可，在接下来的使用中便能精准“避雷”。

在跨文化交流中，需要掌握“雅俗共赏”的能力，根据日常社交、学术写作或正式场合等不同场景适用不同的词汇搭配。留学生单就语言学习来说，更多收获常常在课堂之外。

(责编：何淼、熊旭)