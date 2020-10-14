人民网>>教育>>滚动新闻

“用普通话教学，这条路走对了！”

——走进香港普通话研习社科技创意小学

陆敏

2020年10月14日00:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　香港普通话研习社科技创意小学五年级的学生在语文课上。
　　新华社记者 　吕小炜摄

　　10月的香港，空气里有了一丝初秋的清朗。随着全港中小学陆续复课，因疫情空寂已久的校园恢复了生机。

　　正是上课时分，沿着教学楼长廊行走，隔窗看到的是一张张稚气的脸庞，一双双聚精会神的眼睛。

　　“我国古代有个学者叫荀子，他说过一句话，‘锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂’。意思是说……”琅琅的读书声从602教室传来，让记者停下脚步。

　　这是香港普通话研习社科技创意小学（简称“普小”）五年级的一堂语文课，教师李文绣正带领学生朗读课文《生动的一课》，并引导学生讨论语文中“引用”的用法。师生间流利的普通话问答，不同于以粤语或英语教学的其他香港小学，令人颇感新奇。

　　创立于2001年的“普小”是香港第一家采用普通话作为教学语言的政府津贴学校，这样的普通话小学，全港迄今不超过5家。

　　记者注意到，教室的第一排课桌上放着一个平板电脑，正同步直播课堂内容。原来，这个班有4位内地学生，因疫情影响，他们目前在家通过网课学习。

　　“全校700多名学生，九成以上都是香港本地学生。”校长陶群眷说。

　　课间，一年级的黄梓墨嫩声稚气地用普通话背诵起唐诗《静夜思》，小家伙骄傲地表示，这样的古诗词他会背20多首了。

　　学普通话难吗？

　　六年级的黄詠希说，刚开始有点难，要多读多尝试。现在的她尝到了学好普通话的好处，去内地旅行，沟通交流完全没问题了。

　　同为六年级的林振滔在介绍自己姓名时，一口气组了三个词——“森林的林，振奋的振，滔滔流水的滔”。喜欢语文课的林振滔对学习普通话乐在其中，他说老师有时候会配上动画，他们学起来觉得很有趣。学会了普通话，“内地姐妹学校的同学来香港交流的时候，我们可以更好地沟通，分享彼此在校园的生活”。

　　采访时，校园广播用普通话播放了一则通知。陶校长告诉记者，每周一至三，校园广播都用普通话，周四周五则用英语，“语言学习需要环境，以普通话为校园语一直是我们坚持的办校理念”。除了用普通话授课，他们还通过“中文缤纷日”、京剧、广播剧、讲故事比赛、儿歌和游戏等多种方式创造语言应用场景，激发孩子们的学习兴趣。

　　在“普小”工作了约20年的副校长郭汉杰是语文老师出身，至今仍任教五年级语文课。他认为，学好普通话，不光是掌握一门语言工具，更是通过“先说后写，以读带写”，提升学生语文能力。当学生习惯用普通话听说及思考的时候，无形中减少了粤语翻译成书面语的过程。老师们普遍反映，用普通话来教中国语文可以做到“我手写我口”，学生作文更为通顺流畅，中文的阅读理解能力也显著提高。

　　创办“普小”的办学团体是在香港数十年如一日推广普通话的民间社团“香港普通话研习社”，目标是“天下华人是一家，人人都说普通话”。校监梁兆棠说，语言是文化的核心符号，用普通话教学无形中会传递更多的中华文化内涵。当今中国在世界上扮演越来越重要的角色，学生只有更多地了解中国，才能更好地把握世界，规划未来。

　　“普小”今年已进入建校第20个年头，迄今超过2000名毕业生成了在香港推广普通话的“种子”和“使者”，他们自己也从中获益良多。

　　今年9月，学校向2002-2014年度的部分毕业生发函了解近况及就学、就业情况。在所有回复中，超过91%的校友认同小学阶段的普通话学习，对就业及升学“很有帮助”。

　　20年的教学实践如同一个大型教育实验，梁兆棠认为，“普小”这个“实验”证明了，“这条路走对了”！用普通话教学，特别是用普通话教中文这一教学模式在香港是完全可行的，应该在全港大力推广，“普小”愿为此贡献人才和经验。

　　（据新华社香港电）

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved