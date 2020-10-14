“用普通话教学，这条路走对了！”

香港普通话研习社科技创意小学五年级的学生在语文课上。

新华社记者 吕小炜摄

10月的香港，空气里有了一丝初秋的清朗。随着全港中小学陆续复课，因疫情空寂已久的校园恢复了生机。

正是上课时分，沿着教学楼长廊行走，隔窗看到的是一张张稚气的脸庞，一双双聚精会神的眼睛。

“我国古代有个学者叫荀子，他说过一句话，‘锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂’。意思是说……”琅琅的读书声从602教室传来，让记者停下脚步。

这是香港普通话研习社科技创意小学（简称“普小”）五年级的一堂语文课，教师李文绣正带领学生朗读课文《生动的一课》，并引导学生讨论语文中“引用”的用法。师生间流利的普通话问答，不同于以粤语或英语教学的其他香港小学，令人颇感新奇。

创立于2001年的“普小”是香港第一家采用普通话作为教学语言的政府津贴学校，这样的普通话小学，全港迄今不超过5家。

记者注意到，教室的第一排课桌上放着一个平板电脑，正同步直播课堂内容。原来，这个班有4位内地学生，因疫情影响，他们目前在家通过网课学习。

“全校700多名学生，九成以上都是香港本地学生。”校长陶群眷说。

课间，一年级的黄梓墨嫩声稚气地用普通话背诵起唐诗《静夜思》，小家伙骄傲地表示，这样的古诗词他会背20多首了。

学普通话难吗？

六年级的黄詠希说，刚开始有点难，要多读多尝试。现在的她尝到了学好普通话的好处，去内地旅行，沟通交流完全没问题了。

同为六年级的林振滔在介绍自己姓名时，一口气组了三个词——“森林的林，振奋的振，滔滔流水的滔”。喜欢语文课的林振滔对学习普通话乐在其中，他说老师有时候会配上动画，他们学起来觉得很有趣。学会了普通话，“内地姐妹学校的同学来香港交流的时候，我们可以更好地沟通，分享彼此在校园的生活”。

采访时，校园广播用普通话播放了一则通知。陶校长告诉记者，每周一至三，校园广播都用普通话，周四周五则用英语，“语言学习需要环境，以普通话为校园语一直是我们坚持的办校理念”。除了用普通话授课，他们还通过“中文缤纷日”、京剧、广播剧、讲故事比赛、儿歌和游戏等多种方式创造语言应用场景，激发孩子们的学习兴趣。

在“普小”工作了约20年的副校长郭汉杰是语文老师出身，至今仍任教五年级语文课。他认为，学好普通话，不光是掌握一门语言工具，更是通过“先说后写，以读带写”，提升学生语文能力。当学生习惯用普通话听说及思考的时候，无形中减少了粤语翻译成书面语的过程。老师们普遍反映，用普通话来教中国语文可以做到“我手写我口”，学生作文更为通顺流畅，中文的阅读理解能力也显著提高。

创办“普小”的办学团体是在香港数十年如一日推广普通话的民间社团“香港普通话研习社”，目标是“天下华人是一家，人人都说普通话”。校监梁兆棠说，语言是文化的核心符号，用普通话教学无形中会传递更多的中华文化内涵。当今中国在世界上扮演越来越重要的角色，学生只有更多地了解中国，才能更好地把握世界，规划未来。

“普小”今年已进入建校第20个年头，迄今超过2000名毕业生成了在香港推广普通话的“种子”和“使者”，他们自己也从中获益良多。

今年9月，学校向2002-2014年度的部分毕业生发函了解近况及就学、就业情况。在所有回复中，超过91%的校友认同小学阶段的普通话学习，对就业及升学“很有帮助”。

20年的教学实践如同一个大型教育实验，梁兆棠认为，“普小”这个“实验”证明了，“这条路走对了”！用普通话教学，特别是用普通话教中文这一教学模式在香港是完全可行的，应该在全港大力推广，“普小”愿为此贡献人才和经验。

（据新华社香港电）

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