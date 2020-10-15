打赢精准脱贫攻坚战 奏响教育帮扶交响曲

广西田林县光明幼儿园的小朋友们。陈娟摄/光明图片

广西田林县光明幼儿园的小朋友们。陈娟摄/光明图片

粤桂扶贫产业项目巴马瑶族自治县燕洞镇良丰村小谷鸡基地。李小辉摄/光明图片

教育是阻断贫困代际传递的治本之策，抓好教育帮扶，是打赢精准脱贫攻坚战的必然要求。深圳与广西百色、河池签订对口教育帮扶协议，三套锣鼓一起敲，同频共振，奏响了一支生动的教育帮扶交响曲。

深圳是改革开放的“试验田”，经济发展水平全国领先。经济发展的差距，很大程度上决定了办学水平和教育质量的差距。深圳教育理念先进，教育资源优越，教育质量高，教育效果好。新时代，深圳以强烈的使命担当，发挥优势，集中力量，推出四大举措，对口精准帮扶百色、河池教育脱贫，成效显著。

从“授人以鱼”到“授人以渔”。深圳对百色、河池两地的教育帮扶，不仅注重投入真金白银，而且致力于输送先进的教育理念与教学方法。深圳派往百色、河池的支教队员除了完成登上讲台、上好课的支教任务外，还把“如何开发校本课程”“如何编写教材”等技能分享给当地教师，普遍提升了当地教师的业务能力。选派一位支教队员，可以带动一批教师专业发展和成长。“带着责任来，留下技能走”，是每一位深圳支教队员都在践行着的誓言。

从“大水漫灌”到“精准滴灌”。深圳对百色、河池的教育帮扶，结合了两地教育的发展实际，坚持做到“精准滴灌”。比如，根据百色教育信息化发展的现实需要，开展“深圳 百色教育对口扶贫”项目信息化培训，内容涉及微课培训、小学科学实验等，目的是以教育信息化促进教育现代化；根据河池环江毛南族自治县基础教育条件薄弱的实际，深圳投入财政帮扶资金，援建毛南家园深圳幼儿园、毛南家园深圳小学、毛南家园深圳中学等多个项目，改善了72个毛南族聚居村的教育配套设施，把钱花在了刀刃上。

从“单向对接”到“双向融合”。在线下，坚持“请进来”与“走出去”相结合。深圳教科院讲师团到百色开展教育教学对口帮扶活动，深圳教育系统面向河池举办“年度教师”巡回分享报告会，等等，这些举措受到百色、河池群众的一致好评。百色、河池根据自身教育发展需要，有计划分批次派出各级教育管理人员、教师骨干等赴深圳跟岗学习、研修培训。在线上，以信息化技术为手段，实现优质教育资源共享。深圳不仅积极支持百色、河池教育资源库的建设，而且通过深圳“教育云”逐步实现了深圳优质教育资源对百色、河池两地的开放与共享，这对于缩小教育差距、促进教育均衡发展起到了积极的作用。

从“蜻蜓点水”到“落地生根”。深圳与百色、河池分别签订了教育对口帮扶框架协议，加大教育协作力度、拓宽教育协作领域、扩大教育协作规模、凝聚教育协作力量，推动教育帮扶不断向纵深发展，逐步实现了教育协作大中小、幼儿园等各级教育全覆盖，办学条件、教科研、师资培训等各类交流学习全覆盖。

深圳对百色、河池的教育帮扶始终坚持因地制宜、循序渐进、适需对路、精准到位，教育帮扶硕果累累。2020年是脱贫攻坚决胜之年，深圳对百色、河池两地的教育帮扶仍然在路上，政策持续稳定，力度不断增强，机制逐渐完善，在东西部扶贫协作和对口支援工作中发挥了示范引领作用。

（作者：闫冰，系共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）

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