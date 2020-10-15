俄罗斯从娃娃抓起培养创新力

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【世界教育之窗】

“好奇心是人的天性，对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起……”9月11日的科学家座谈会上，习近平总书记的这句话，指明了一个准确的方向，其思想内涵更引人深思。

新科技革命不断深化，技术加速迭代。在此过程中，创新乏力、成果转化不足痼疾难消，成为导致俄罗斯经济长期依赖能源拉动的重要原因。为应对后疫情时代更加激烈的科技人才竞争，俄罗斯将“建立有效的天才儿童和青年的识别、支持、发展体系”再次纳入俄罗斯的国家发展优先事项。这一方面体现了俄罗斯实现科技突破和“再工业化”目标对科技创新人才的渴求和倚重。另一方面，也从国家发展战略的角度，明确了以“不错失一个天才儿童”为出发点，重视儿童早期能力识别与培养的科技创新人才培养思路，强调建立天才儿童和青年识别与支持体系在人才培养体系建设中的关键性意义。

2020年6月9日，俄联邦总理米舒斯京批准了《2035年前俄罗斯制造业发展战略》，培养科技创新人才与发展数字技术、加速高新技术发展两项共同构成了这一战略的重心。7月21日，在宪法修正案获得通过后，俄联邦总统普京签署了《关于2030年前俄罗斯联邦国家发展目标》的法令，对执行仅仅两年的《俄罗斯2024年国家战略发展任务和目标》做出重大调整。回应俄罗斯必须面对的内外部挑战，法令在下调国家经济发展预期的同时，精简压缩此前提出的十二项任务，以促进“突破性发展”为核心，确定了未来十年要完成的五项任务。法令将“为公民的自我实现和才能发展创造条件”提升至此前未有的新高度，将其列为仅次于首要任务——“维护人民健康和福祉”后的第二大重要任务。在这一任务框架下，“建立有效的天才儿童和青年的识别，支持、发展体系”再次纳入国家发展优先事项。基于上述思考，俄罗斯确定并在努力达成以下三项目标。

1、为儿童自我实现和能力发展创造条件

俄罗斯儿童补充教育发展历史已逾百年，其能够灵活对接家庭的教育需求，满足儿童多样化的兴趣和爱好，发掘儿童创造潜能，因此具有学校教育不可替代的优势，成为俄罗斯教育的一大特色和亮点。在俄罗斯面临人才困境的当下，扩大儿童补充教育覆盖率，为儿童自我实现和能力发展提供条件，成为俄罗斯教育政策乃至国家战略的重要方向。

2012年5月，俄罗斯联邦总统令提出增加儿童补充教育投入，扩大儿童补充教育普及率。2012年12月，新颁布的《俄罗斯联邦教育法》从法律角度将补充教育定义为与学校教育并列的一种教育类型，强调其补充而非次要的地位。2014年，俄罗斯联邦政府批准的《俄罗斯儿童补充教育构想》特别指出，补充教育在保证个人、社会和国家在从工业社会向信息社会过渡过程中的特殊作用，明确其使命为“保证个人具有自我发展、自由选择不同活动的权利”。2018年，《俄罗斯国家教育发展方案》将儿童补充教育年龄前置到学前阶段，要求2024年前使儿童补充教育惠及全联邦80%的5岁至18岁未成年人，保证70%的健康受限儿童通过多种方式接受补充教育。

俄罗斯儿童补充教育主要由国家免费提供。为保证补充教育的可获得性，2014年5月，普京提出要保证对补充教育的国家投入，强调“免费的补充教育是俄罗斯教育体系最重要的成就，政府计划中不仅仅要保留这一社会保障的规模，而且要进一步扩大”。同年底，普京在其国情咨文中建议为发展儿童补充教育划拨专项资金，成立专门机构。

近年来，在教育总投入无明显改观情况下，向儿童补充教育倾斜：2012年，俄罗斯联邦补充教育计划的综合预算投入为885亿卢布，到2017年，增长为2230亿卢布，高于对中等职业教育的投入。为使儿童不因家庭经济原因被排除在补充教育之外，2017年，俄罗斯开始实行“补充教育券”制，所有5岁至18岁儿童和青少年家长均可以申请，可持券选择国立或私立教育机构接受补充教育。2019年，俄联邦42个地区共发放220万份“补充教育券”，计划到2023年实现向“补充教育券”投入模式的全面过渡。

自然科学教育和科技教育是儿童补充教育的传统内容，也是近年来俄罗斯补充教育政策的重心，在全国各地建设“量子智慧家”儿童科技园是重要举措之一。“量子智慧家”儿童科技园项目由“教育发展新形式基金”组织实施，常常依托科技园、高校创办，如俄罗斯硅谷——斯科尔科沃创新中心和俄罗斯理工科最强的莫斯科鲍曼国立技术大学均附设“量子智慧家”。“量子智慧家”开展的科技教育涵盖关系俄罗斯科技发展的所有关键学科，如数学、工业机器人、纳米技术、宇宙科学等，其重要使命是吸引儿童和青年参与研究和实际应用高科技，发掘青少年的科学和技术潜力，促进儿童能力发展，带动科技教育创新。计划到2024年前，在全联邦所有85个地区建设225个“量子智慧家”儿童科技园，为偏远地区和农村地区的儿童建设345个移动“量子智慧家”，容纳200万儿童。

2、为青少年能力发展提供伴随性支持

俄罗斯儿童补充教育从形成之日起就承担着天才儿童教育的任务。在俄罗斯科学和技术领域地位下滑的情况下，儿童补充教育在发掘和培养天才儿童方面具有的独特优势逐渐受到重视。2012年12月，《俄罗斯联邦教育法》明确要求“儿童补充教育要保障儿童适应社会生活、进行职业定向，发现和支持具有杰出才能的儿童”。2014年，俄联邦政府批准《补充教育发展构想》，其重要目的是通过提供更多补充教育机会，促进青少年的全面发展，发掘和发展天才儿童的创造性潜能。为进一步完善和创新天才儿童培养和支持体系，2014年底，在俄罗斯总统、著名科学家以及体育艺术界人士共同倡导下，“天才与成功”基金会成立。基金会负责创建天才儿童国家信息资源库，为早期发现在自然科学、艺术、体育等领域天赋异禀儿童，并进一步为其提供专业的教学、师资资源和环境给予信息支持。为此，在已有“雏鹰”“阿尔捷克儿童中心”补充教育机构的情况下，2015年6月，“天才与成功”基金会借索契奥运设施建立了全新的儿童补充教育机构——“天狼星”教育中心。命名“天狼星”本身寄托了对儿童的厚望，预示着在此学习的每一位儿童都如这颗明亮的恒星一样夺目耀眼。以“天狼星”教育中心为基地，计划在俄罗斯所有85个地区建立“天才儿童、青年能力识别，支持和发展地区中心”，以此形成辐射全俄罗斯的天才儿童支持体系。目前已经建成84处，尚有8处在建设中。

基于长期研究发现，一个人对创造性活动的兴趣和热情形成于童年时期，而11至12岁儿童对学习某些学科的兴趣已经基本形成。基于这个判断，“天狼星”教育中心及地区中心通过补充教育形式，向全联邦七年级及以上天才儿童提供支持。主要形式包括全年为来自各地的天才儿童提供为期24天，从精密科学到艺术、体育等不同方向的集中培训。培训向全联邦开放，由个人网上申请，经选拔获得培训机会，包括食宿、往返交通费用在内均免费。科学方向的培训机会由“天才与成功”基金会专家委员会根据俄联邦教育部制定的规则，对申请者进行选拔后提供。选拔依据主要包括：地区、全联邦或国际学科奥林匹克竞赛成绩；其他获得认可的竞赛成绩；独立完成的科技或研究项目；其他智力活动成果证明等。稍有差距未通过“天狼星”教育中心选拔者，提供地区中心培训的机会。

通过选拔的天才儿童每年参加两次面授培训，同时参加体育运动。培训由优秀教师、学科领域的学者领导，如数学培训项目可能由菲尔兹获奖者领导。科学方向的培训以跨学科形式开展，同时提供与高科技公司团队共同工作，参与科技项目的机会。其他时间则提供不间断远程支持，计划向天才儿童提供从中学阶段到升入大学，再到提供实习和就业机会的伴随性支持。

3、发挥专业侧重型中学的人才培养优势

科研机构和大学参与创办专业侧重型中学以及中学教学活动，对切实解决学校科学教学师资、实验室资源受限等问题，发现并培养学生的学术潜能很有帮助。从20世纪60年代初，苏联科学院和大学就参与创办了数学-物理中学，以及其他专业侧重型中学。如现在的新西伯利亚国立大学附属数学-物理学校，由当时苏联科学院新西伯利亚分院创立者倡导建立，学校大部分教师同时是科学院研究人员，培养的毕业生四分之一成长为科学副博士。莫斯科1514中学从1960年开始，在莫斯科大学和苏联科学院支持下，开展数学专业侧重教学。早在20世纪60年代初，1514中学就借助莫斯科大学和苏联科学院计算中心的力量，为学生开设了“编程”课程。目前，编程类课程在所有数学-物理中学已经非常普及，部分学校学生毕业同时获得程序员证书。苏联时期专业侧重型学校借助科教融合优势为培养科技人才，特别是军工领域科技人才作出了积极贡献。此类学校直至今日仍然是最受欢迎的学校，俄中学排行榜位居前20名的中学，超过一半是物理-数学、自然科学专业侧重型中学。

为克服专业侧重型中学集中分布于少数大城市的局限，更大范围地发挥专业侧重型中学在科技创新人才培养方面的优势，2019年，在《俄罗斯国家科学发展方案》和《俄罗斯国家教育发展方案》的框架下，俄罗斯联邦教育科学部和俄罗斯科学院共同启动了“基地学校”试验项目。按照项目设想，将以联邦预算专项补贴形式向项目学校提供资金等资源支持，促进科学院机构和研究型大学以更加开放的态度参与中学数学、自然科学等专业侧重教学，为科技创新人才成长提供早期引领和支持。2019年新学年开始时，共有32个地区的108所“基地学校”开始运作。与科研机构和大学有合作基础，相互距离便于开展合作等是项目学校入选的基本条件。“基地学校”试验进行半年后，2020年2月，俄罗斯科学院制定了《俄罗斯科学院基地学校创建构想》，进一步厘清了“基地学校”的任务以及工作机制，提炼出“基地学校”运行的六种模式，供科学院机构、联邦大学或国家研究型大学在与“基地学校”合作中选用。

以补充教育形式，或依托专业侧重型中学开展天才儿童教育的实践在俄罗斯长期存在，但是，在国家层面使用“天才儿童”“天才儿童教育”的表述，特别是从国家发展战略角度提出“建立天才儿童和青年识别、支持、发展体系”则是进入新世纪之后的事。如今，科技创新人才，尤其是拔尖创新人才对于国家竞争力的关键性作用逐渐凸显，世界各国都空前重视人才培养，调整人才培养政策。俄罗斯创新人才培养政策重心下沉至儿童阶段，向儿童早期培养持续倾斜。

首先，从20世纪90年代末期，俄罗斯先后出台一系列政策和法律，为天才儿童识别和能力发展提供政策支持；其次，强调国家在这一领域的责任，通过建立管理专门机构、协调机制，以及新型的补充教育机构，调动俄罗斯科学院、高校以及企业资源，形成辐射全联邦的天才儿童支持体系；再次，增加对儿童补充教育和专业侧重型中学的综合投入，为儿童潜能的发现和发展提供支持。特别值得关注的是：与近30年其他教育改革不同，在构建天才儿童识别和培养体系的过程中，俄罗斯努力立足于本国探索和宝贵经验，努力挖掘俄罗斯特有的补充教育以及科教融合的传统优势，希望通过扩充和丰富补充教育资源供给，满足并培育广大儿童多样化的兴趣和爱好，在此基础上，通过最优质资源和发展空间提供，给予天才儿童不间断支持，实现高精尖人才培养的目标。

（作者：姜晓燕，系中国教育科学研究院副研究员，本文系中国教育科学研究院基本科研专项资金项目GYH2019025阶段性成果）

(责编：何淼、熊旭)