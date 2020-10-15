2021年度“国考”将向重点人群倾斜

本报北京10月14日电（记者 李桂杰）国家公务员网站今天发布中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员公告，2021年国家公务员考试职位表同时公布，542个部门发布招录计划，共计招录13172个职位，招录人数25726人。2021年招录人数比去年增加1598人，招录职位数量比去年减少了677个。据了解，本次招考进一步向重点人群和重点地区倾斜，安排1.5万个计划用于招录高校应届毕业生，促进高校毕业生就业。

据中公教育对部门招录情况统计分析，本次招录税务、消防系统、海关、铁路公安、海事局、银保监会、入境边防检查总站、统计局、气象局、水利系统、外交部、审计署、民用航空系统、长江航运公安局、证监会等15大部门（系统）共招录2.4万人，占总招录人数的95%。其中，税务系统招录人数最多，接近1.5万人，占总招录人数的58%，在税务系统中，共有4042个职位招录2021年应届毕业生，招录人数达8539人。

本次招录中，经济、金融、计算机、财会、法学、语言文学、统计、工商管理、新闻、公共管理大类专业招录人数排名前10位。

在拟任职位所要求的其他资格条件方面，中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有两年以上基层工作经历的人员。市（地）级及以下直属机构主要招录高校应届毕业生。

市（地）级及以下直属机构（含参照公务员法管理的单位）设置10%-15%的计划，用于招录服务期满、考核合格的大学生村官、“三支一扶”计划、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员和在军队服役5年（含）以上的高校毕业生退役士兵。

地处艰苦边远地区的县（区）级及以下直属机构（含参照公务员法管理的单位），按照《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》要求，采取降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历、单独划定笔试合格分数线等措施，适当降低进入门槛，推动工作力量向基层一线和艰苦边远地区倾斜。

招考职位明确要求有基层工作经历的，报考者须具备相应的基层工作经历。基层工作经历，是指在县级及以下党政机关、国有企事业单位、村（社区）组织及其他经济组织、社会组织等工作的经历。在军队团和相当于团以下单位工作的经历，退役士兵在军队服现役的经历，离校未就业高校毕业生到高校毕业生实习见习基地（该基地为基层单位）参加见习或者到企事业单位参与项目研究的经历，可视为基层工作经历。报考中央机关的，曾在市（地）直属机关工作的经历，也可视为基层工作经历。基层工作经历计算时间截止到2020年10月。

报考者可在2020年10月15日8：00至10月24日18：00，登录国家公务员局中央机关及其直属机构提交报考申请。公共科目笔试时间为2020年11月29日。

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