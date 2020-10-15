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2021年国考时间安排可视疫情适当调整

2020年10月15日08:14  来源：北京青年报
 

本报讯（记者 解丽）昨日，中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局发布了《中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员公告》。公告明确，本次国家公务员考试报名今日8时启动，且公共科目的笔试时间为11月29日，13172个职位共计招录25726人，同比去年扩招6.62%。

公告中明确，此次国考的报考条件主要包括18周岁以上、35周岁以下（1984年10月至2002年10月期间出生），2021年应届硕士研究生和博士研究生（非在职）人员年龄可放宽到40周岁以下（1979年10月以后出生）；具有大学专科及以上文化程度等。同时，中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有2年以上基层工作经历的人员。市（地）级及以下直属机构主要招录高校应届毕业生。市（地）级及以下直属机构（含参照公务员法管理的单位）设置10%-15%的计划，用于招录服务期满、考核合格的大学生村官及“三支一扶”计划、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员和在军队服役5年（含）以上的高校毕业生退役士兵。

此外，公告还明确，在招考组织实施过程中，将按照新冠肺炎疫情防控有关要求，落实防疫措施，必要时将对有关工作安排进行适当调整，请广大报考者理解、支持和配合。考试现场可能会增设体温测量、消毒等防疫环节，考生须提前到场，佩戴好口罩，做好防护措施。

(责编：何淼、熊旭)
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