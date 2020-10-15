叶仁荪：抓住教育评价改革的关键

近日，中共中央、国务院正式印发《深化新时代教育评价改革总体方案》（简称《总体方案》）。这是贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神的重要举措，是新中国第一个关于教育评价系统性改革的纲领性文件，为新时代教育评价改革描绘了蓝图。《总体方案》的出台实施，对于全面贯彻党的教育方针，完善立德树人体制机制，破除“五唯”顽瘴痼疾，引导全党全社会树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观，对培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育具有重大意义。

《总体方案》根据教育改革发展的新形势新要求，从五个方面提出了22项重点改革任务，对教育评价改革进行了系统部署。其中第一个方面，就是“改革党委和政府教育工作评价，推进科学履行职责”，这抓住了教育评价改革的关键。因为教育评价是教育的“指挥棒”，而办好中国的事情，关键在党，所以抓住了“改革党委和政府教育工作评价”，就抓住了教育评价“指挥棒”的关键。

《总体方案》明确改革党委和政府教育工作评价，主要是抓好三项任务落实：

一是完善党对教育工作全面领导的体制机制。《总体方案》提出，各级党委要认真落实领导责任，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，履行好把方向、管大局、作决策、保落实的职责。这些党委政府应履行的职责，过去也有明确要求，但这次强调要把思想政治工作紧紧抓在手上，贯穿学校教育管理全过程，牢固树立科学的教育发展理念，克服短视行为和功利化倾向，而且还特别提出建立党政主要负责同志年终述职必述教育工作的制度，这对于推动教育发展具有开创性意义。因为述好职的前提是履好职，而要履好职就必须明确并落实相应的领导责任。从这个意义上说，这项任务非常硬核。

二是完善政府履行教育职责评价。《总体方案》中除了过去已有要求的，对省级政府主要考核全面贯彻党的教育方针、落实党中央关于教育工作的决策部署、落实教育优先发展战略、解决人民群众普遍关心的教育突出问题等情况外，还特别提出既要评估最终结果，也要考核努力程度及进步发展。而且要求各地可以根据自身情况确定评价内容，结合实际进行细化考核指标，作为对下一级政府履行教育职责评价的依据。这充分体现了中央决策部署的科学精神和实事求是的工作作风，对于引导各级党委政府实事求是推动所在地区教育高质量发展具有很好的导向作用。对于基础相对薄弱的地区，这种评价有利于坚定信心、迎难而上； 对于发展基础好的地区，这种评价又能让其不轻易满足，所以很接地气。

三是坚决纠正片面追求升学率倾向。《总体方案》明确提出“三不得一严禁”要求，即各级党委政府要树立正确的政绩观，不得下达升学指标或以中高考升学率考核下一级党委政府、教育部门、学校和老师；不得将升学率与教育资源配置挂钩，如与工程项目、经费分配、评先评优等挂钩；不得通过任何形式以中高考成绩为标准奖励教师和学生；严禁公布、宣传、炒作中高考“状元”和升学率。同时强调对教育生态问题突出，造成严重社会影响的，要依规依法问责追责。这对于引导学校进一步落实党的教育方针，推动全面素质教育，必将产生积极的影响。虽然影响教育评价改革的还有学校、教师、学生、社会、家庭，以及文化、观念等多种因素，但抓住了党委政府这一主体，就在很大程度上抓住了评价问题的关键。

一分部署、九分落实。教育评价改革是一项复杂的系统工程，涉及到不同主体，需要方方面面通力配合、协同推进。作为省级教育行政部门，更重要的是要在省委省政府的统一领导下，抓住这次改革的契机，结合实际，明确落实举措，真抓实干，确保改革举措落地生效。

（作者：叶仁荪，系中共江西省委教育工委书记）

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