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北邮校长乔建永：推进网络共享，更应该呼唤网络共治

2020年10月14日17:04  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月14日电（孙竞）以“网络助力战疫，安全服务社会”为主题的“第二届北邮网络空间文化节”13日在北京邮电大学西土城校区拉开帷幕。校长乔建永指出，互联网是信息的连接，其本质上是人的连接，在推进共享的同时更应该呼唤共治。

乔建永说，网络文化是以网络信息技术为基础、在网络空间形成的文化，是现实社会文化的延伸和多样化的展现，同时对现实社会文化又产生独特的影响。作为人类生活的新空间，网络空间给我们的日常生活、工作和学习，乃至思维方式，都带来了愈加显著和深远的影响。加快推进现实社会文化与网络空间文化的有机融合，将为人类文明演进插上互联网的翅膀。

中国网络空间安全协会理事长王秀军谈到，要以全局的视野和历史的格局建设和平、安全、开放、合作的网络空间，服务全球的经济复苏和人类社会的可持续发展。他希望北邮以更深厚的基础研究支撑网信领域的发展，培育一大批具有高精尖专业知识和高尚社会责任感的网安人才。

据介绍，此次文化节将持续为网络空间相关领域的专家学者、青年教师、学生及大众提供一个接触前沿知识，拓宽专业视野，探索学科建设和技术交流的平台。文化节包括“技术论坛”、“人才培养论坛”、“主题活动”三大板块，内容涉及人工智能安全、量子密码、复杂性理论、5G安全、数字内容安全、互联网治理等领域。

(责编：孙竞、熊旭)
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